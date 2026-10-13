Искусала экипаж: звезда «Жестоких игр» устроила дебош в самолете

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Barbara Hine

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Даже после посадки 54-летнюю звезду не могли утихомирить.

Американскую актрису Сэльму Блэр арестовали после дебоша на борту самолета Delta Airlines. Об этом сообщает TMZ.

По данным издания, во время полета в Нью-Йорк актриса попыталась открыть дверь самолета, после чего начала конфликтовать с бортпроводницами. Одна из них получила рваную рану, другую Блэр, предположительно, укусила.

После случившегося на актрису надели наручники. Когда самолет приземлился, ее передали полиции, а затем доставили в больницу для обследования.

По дороге в медицинском автомобиле Блэр несколько раз ударила ногой по голове сотрудника правоохранительных органов. Позже в больнице она напала и на медсестру.

В итоге актрисе предъявили обвинения по двум эпизодам нападения — на полицейского и медсестру. Сейчас обстоятельства происшествия выясняет ФБР.

«У Сельмы возникло острое состояние, потребовавшее медицинской помощи, что, предположительно, и привело к произошедшему. Сразу после посадки самолета ей оказали необходимую помощь. Сейчас ее состояние стабильное», — объяснил случившееся представитель Блэр.

Это не первый подобный случай с участием актрисы. В 2016 году после эмоционального срыва во время перелета ее вынесли из самолета на носилках.

Сэльма Блэр известна по ролям в фильмах «Жестокие игры», «Хеллбой» и «Блондинка в законе».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в США произошел еще один инцидент на борту самолета: пассажирка American Airlines начала мастурбировать во время рейса из Балтимора в Майами. Женщину задержали после посадки, расследованием занялось ФБР.

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