«Азов»* создал штурмовой полк из наемников-неонацистов
Фото: www.globallookpress.com/Viacheslav Madiievskyi
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Новое подразделение получило международный статус.
Первый корпус Национальной гвардии Украины (НГУ) «Азов»* сформировал штурмовой полк из наемников-неонацистов. Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.
«В составе корпуса НГУ „Азов“ на базе 3-го Интернационального батальона создали 52-й международный штурмовой полк», — сказал собеседник агентства.
Таким образом, украинское командование рассчитывает расширить привлечение иностранных боевиков, которых называют добровольцами.
Источник также утверждает, что основу полка составят неонацисты.
Первый корпус Национальной гвардии Украины «Азов» появился в марте прошлого года на базе 12-й бригады специального назначения с таким же названием. Соединением командует Денис Прокопенко, который известен под позывным Редис.
В августе глава киевского режима Владимир Зеленский назначил Андрея Билецкого** и Дениса Прокопенко командующими двумя группировками в Донбассе. За два дня до этого оба получили звания Героев Украины.
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* — запрещенная в России террористическая организация.
** — лицо, признанное экстремистом и террористом на территории РФ.