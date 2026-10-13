Что есть, чтобы жить дольше? Ученые нашли диету для долголетия

Фото: 5-tv.ru

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Чтобы выяснить, какой тип питания сокращает риск смертей, специалисты проанализировали данные более 64 тысяч человек.

Здоровая северная диета может снизить риск смерти, однако защитить от тяжелых заболеваний печени она, судя по всему, не помогает. К такому выводу пришли ученые, изучившие данные более 64 тысяч жителей Швеции за 24 года. Их исследование опубликовано в The American Journal of Clinical Nutrition.

Что такое северная диета

Северная, или нордическая, диета — это не строгий план питания для похудения. Она скорее описывает привычный рацион жителей Северной Европы.

В нем много овощей, фруктов, ягод, цельнозерновых продуктов, рыбы, бобовых и орехов. Кроме того, при этой диете рекомендуются нежирные молочные продукты, а вот красное мясо, слишком соленые и сладкие продукты лучше ограничивать.

Ученые наблюдали за людьми 24 года

Исследователи изучили данные 64 406 мужчин и женщин среднего и старшего возраста из Швеции. Информацию о питании собирали в 1997 году, затем в 2008–2009 годах и в 2019-м.

Эти сведения сравнили с медицинскими данными участников, чтобы выяснить, как питание связано с риском тяжелых заболеваний печени и смерти.

Результаты исследования

Расчеты показали, что при длительном соблюдении здоровой северной диеты риск смерти от любых причин за 24 года мог быть ниже на 2,67 процентного пункта. Если пересчитать эту разницу на тысячу человек, получится примерно на 27 смертей меньше.

При этом ученые отмечают, что точный размер эффекта определить сложно. Возможное снижение риска, согласно расчетам, составляло от 1,85 до 3,51 процентного пункта.

А вот с печенью все не так однозначно

Отдельно специалисты проверили, может ли такой рацион защитить от тяжелых заболеваний печени, включая цирроз и рак. Расчетный риск составил 0,53% для северной диеты, 0,70% для питания по региональным рекомендациям и 0,64% для обычного рациона без изменений.

Разница между показателями оказалась слишком небольшой, поэтому ученые не смогли подтвердить, что северная диета действительно снижает риск тяжелых заболеваний печени.

«Результаты нашего основного анализа не дают убедительных оснований рекомендовать северные диеты для предотвращения тяжелых заболеваний печени», — говорится в исследовании.

Это не означает, что такой рацион вреден для печени. Просто в этой работе его защитный эффект доказать не удалось.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что шипучие таблетки подходят не всем. Они могут содержать много натрия, поэтому людям с повышенным давлением, заболеваниями сердца и почек следует соблюдать осторожность. Принимать такие препараты нужно по инструкции и с учетом рекомендаций врача.

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