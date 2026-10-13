Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев; 5-tv.ru

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В новой картине романс Наташи Ростовой будет петь Лара Фабиан.

Народный артист России Игорь Крутой пишет музыку для фильма Сарика Андреасяна «Война и мир», новой киноадаптации романа-эпопеии Льва Толстого. Об этом композитор рассказал корреспонденту 5-tv.ru на концерте в честь 50-летия Александра Олешко.

«Сейчас я пишу музыку к фильму „Война и мир“. Только закончил сейчас записи. Пять дней на студии Мосфильма. Сегодня весь день в студии в своей академии я сводил эти записи», - поделился композитор.

Продюсер раскрыл детали музыки, которая будет звучать в новой картине. По его словам, исполнять романс Наташи Ростовой на французском будет сама Лара Фабиан.

«Тема любви Наташи Ростовой к Андрею Болконскому. И по желанию режиссера и продюсера, вы же помните, с чего начинался роман „Война и мир“ у Толстого? Первая страница, все было на французском. И они захотели, чтобы Наташа Ростова пела романс на французском. Но я использую свои связи, попросил Лару Фабиан. И в этом фильме романс Наташи Ростовой будет петь Лара Фабиан», — приоткрыл занавесу тайны премьеры Крутой.

Он также добавил, что с Сариком Андреасяном они не были знакомы до работы на этом проекте.

«Мы не друзья, я с ним познакомился в момент приглашения меня на эту работу», — рассказал композитор.

По словам Крутого, очень важно работать с хорошими режиссерами.

«Работать не просто в кино, работать с хорошими режиссерами. Я написал чуть ли не пять-шесть картин, но не сложилось. И за музыку не стыдно, но и фильмы не получились. Хотя, там были хиты, и „Как быть“ из фильма „Сувенир для прокурора“, и „Родственный обмен“ Кристина Орбакайте спела, „Каждый день с тобой“ — тоже хит», - вспомнил Игорь Яковлевич.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Игорь Крутой скучает по себе в возрасте 50-ти лет. По его словам, мужчину в этом возрасте можно считать просто мальчишкой. Сейчас музыкальному продюссеру 72 года.

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