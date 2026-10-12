Выборы без выбора: в Эстонии победил единственный кандидат

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Madis Veltman

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Две политические партии при этом отказались от участия в голосовании.

В Эстонии прошли президентские выборы, которые называют демократическими, однако претендент на пост был всего один. Им оказалась Юлле Мадизе, занимающая должность канцлера юстиции.

Выдвижение ее кандидатуры поддержали 75 депутатов, представляющих четыре из шести парламентских фракций. За нее отдали голоса 71 из 101 парламентария.

Часть бюллетеней была испорчена, а две политические партии и вовсе отказались участвовать в голосовании: Консервативная народная партия не явилась в зал заседаний, а Центристская партия не стала получать бюллетени.

Предполагается, что 12 октября Мадизе принесет присягу и официально заступит на пост президента Эстонии.

Ранее 5-tv.ru писал о том, кто может занять место главы киевского режима Зеленского. На фоне заявлений американского лидера Дональда Трампа о необходимости сменить украинскую власть об этом сообщил журнал Newsweek. В свою очередь Зеленский отметил: голосование станет возможным при условии, что президент России Владимир Путин даст согласие на 60-дневное перемирие.

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