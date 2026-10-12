Сосо Павлиашвили не дает в долг артистам

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Одиноков; 5-tv.ru

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Позиция звезды, вероятно, связана с его грузинским происхождением.

Певец и композитор Сосо Павлиашвили рассказал, принято ли у артистов давать деньги в долг. Информацией исполнитель поделился с корреспондентом 5-tv.ru на юбилейном концерте в честь 50-летия народного артиста России Александра Олешко.

На вопрос журналиста Павлиашвили сначала ответил, что не знает.

«Когда я знал, что кому-то нужны, я дарил всегда», — добавил певец.

Вероятно, такая позиция звезды связана с его грузинским происхождением.

Ранее 5-tv.ru писал о том, доходили ли ссоры Сосо Павлиашвили с Александром Олешко до драки. По словам певца, актер для него — практически как младший брат.

Однако 62-летнему Павлиашвили не приходится чему-либо учить этого младшего брата — наставник тому попросту не нужен. Артист отметил, что тот сам формировался на протяжении стольких лет и сформировался замечательно. По его словам, он умеет учиться и развиваться, и ему это нравится, а за что бы он ни брался — все получается. Похоже, дружба звезд — настоящая и крепкая.

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