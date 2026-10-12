«Урезайте что-то»: певица Зара раскрыла секрет идеальной фигуры
Ежедневные взвешивания помогают певице Заре поддерживать фигуру
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru
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Чтобы оставаться стройной, артистка даже отказалась от некоторых продуктов.
Заслуженная артистка России Зара назвала ежедневные взвешивания своим главным способом поддерживать стройную фигуру. Об этом певица рассказала корреспонденту 5-tv.ru на юбилейном концерте Александра Олешко в честь 50-летия артиста.
По словам Зары, она каждый день следит за весом и старается сразу скорректировать рацион, если видит прибавку.
«Каждый день взвешивайтесь. Плюс 500 грамм — сразу урезайте что-то из рациона», — сказала певица.
При этом артистка не скрывает, что отказалась от сладкого и соленого.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что актер Иван Охлобыстин поддерживает физическую форму с помощью пеших прогулок, причем их продолжительность обычно не менее часа. По словам артиста, они помогают ему не только оставаться активным, но и проводить время на природе, размышлять и обдумывать планы.
Охлобыстин также посоветовал возвращаться к тренировкам после долгого перерыва постепенно, чтобы не подвергать организм чрезмерной нагрузке.
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