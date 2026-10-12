Люся Чеботина попала на 4,1 миллиона: подробности судебного иска

На Люсю Чеботину подали в суд — с нее хотят взыскать 4,1 миллиона рублей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Истцом выступает компания, которая занимается организацией выступлений артистов.

На певицу Люсю Чеботину подали в суд — с нее хотят взыскать 4,1 миллиона рублей. Об этом следует из материалов дела, попавшего в распоряжение 5-tv.ru.

Истецом выступает компания «Бизнесарт-ЕК», занимающаяся организацией отдыха и развлечений. Компания помогала готовить концерты, городские праздники и выступления артистов, а также обеспечивала мероприятия сценическим оборудованием.

Запрашиваемая сумма составляет 4 138 379,52 рубля.

В чем именно суть денежных претензий к ответчику, не уточняется.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что певицу Анну Седокову могут лишить большей части имущества Яниса Тиммы. Близкие экс-супруга певицы утверждают: ряд объектов недвижимости баскетболист оформил на себя еще до того, как они с Седаковой заключили брак. В рамках разбирательства сторона семьи Тиммы предоставила подтверждения тому, что квартиры, которыми позже распоряжалась исполнительница, были куплены спортсменом до свадьбы. Несмотря на то, что представители ответчика заявили о пропуске срока исковой давности, суд по-прежнему запрашивает документы и изучает детали дела.

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