Голос Следственного комитета: пять лет без Владимира Маркина

Фото: © РИА Новости/Владимир Трефилов

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За время работы в СК Владимиру Ивановичу удалось изменить представление граждан о работе силового ведомства и усилить их доверие.

Ровно пять лет прошло со дня смерти первого официального представителя Следственного комитета России, генерал-майора юстиции Владимира Маркина. Он ушел из жизни 12 октября 2021 года после продолжительной болезни в возрасте 64 лет.

В Следственный комитет Маркин пришел в 2007 году, возглавив управление взаимодействия со средствами массовой информации. Тогда ведомство еще работало при прокуратуре России.

После создания самостоятельного Следственного комитета он продолжил руководить управлением и оставался на посту до 6 октября 2016 года. После отставки он занимал пост первого заместителя генерального директора ПАО «РусГидро», курируя вопросы взаимодействия со СМИ и органами власти.

За годы службы в Следственном комитете Владимир Иванович стал настоящим голосом ведомства — он рассказывал людям о расследованиях резонансных преступлений и объяснял позицию следствия.

В Следственном комитете не раз отмечали, что профессиональный опыт и неординарные решения Маркина помогли наладить взаимодействие ведомства с прессой и укрепить доверие граждан.

Сменившая его на посту Светлана Петренко в октябре 2021 года вспоминала, что Маркин создал совершенно новую пресс-службу силового ведомства.

«Он создал с нуля совершенно новую пресс-службу, коренным образом отличающуюся от остальных пресс-служб правоохранительных органов. С первого дня он ломал, даже крушил стереотипы закрытости силовых ведомств», — говорила она.

Журналистов он учил воспринимать как партнеров, с которыми сотрудники ведомства вместе добиваются справедливости.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин в свое время подчеркивал, что роль Маркина выходила за рамки общения с прессой. Он неформально подходил к обязанностям и помогал руководству ведомства.

«Это был человек — который неформально исполнял свои обязанности по связи со СМИ. Это был советник в большом и высоком смысле этого слова», — отмечал Бастрыкин.

Работу со СМИ Маркин знал изнутри. Еще до прихода в Следственный комитет он был журналистом, телеведущим и продюсером. В 1985 году окончил факультет журналистики МГУ, работал в СМИ родного Челябинска и Москвы.

При этом его интересы не ограничивались службой и журналистикой. Маркин писал стихи, снимался в кино и занимался музыкой. Вместе со Стасом Пьехой он записал песню «Родина» на музыку Виктора Дробыша.

Сам Дробыш вспоминал, что Маркин оставался творческим человеком и в генеральских погонах.

«Много лет с ним играли в хоккей, много лет дружили, даже записали несколько песен. У него неплохо получалось — человек очень творческий, несмотря на свою профессию. Очень светлый, сильный и добрый человек был. Книги писал, в хоккей играл, как молодой, но самое главное — пел. Пел со Стасом Пьехой, хотел альбом записать, но не получилось», — вспоминал он.

Владимир Маркин награжден медалями «За чистоту помыслов и благородство дел», «Доблесть и отвага» и рядом других, а также благодарностью президента России. В 2011 году его признали ньюсмейкером года, вручили премию «Светлое прошлое».

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