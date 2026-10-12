Есть четыре кандидата: стало известно, кто может занять место Зеленского

Newsweek перечислил политиков, которые могут претендовать на место Зеленского

Фото: Reuters/Kylie Cooper

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Возможные преемники главы киевского режима обсуждаются на фоне призывов Дональда Трампа к смене руководства в Киеве.

На Украине есть несколько политиков, которые могут претендовать на пост президента вместо Владимира Зеленского. Об этом журнал Newsweek сообщил на фоне призывов американского лидера Дональда Трампа сменить руководство в Киеве.

Среди возможных преемников Зеленского издание упомянуло бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, экс-главу Главного управления разведки Кирилла Буданова*, бывшего министра обороны Михаила Федорова и экс-президента Украины Петра Порошенко**.

При этом главным соперником действующего главы киевского режима называют Залужного. Согласно данным Rating Group, ему доверяют 64% опрошенных.

Поводом для обсуждения стали заявления Трампа, который 10 октября раскритиковал действия Зеленского и заявил, что Украине нужен новый руководитель, способный договориться об урегулировании конфликта.

Сам Зеленский заявил, что выборы могут состояться, если президент России Владимир Путин согласится на 60-дневное прекращение огня.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что российский лидер готов рассмотреть прекращение ударов по Украине непосредственно в день выборов, если Киев действительно решит их провести.

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* — внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

** — внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.