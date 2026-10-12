Превратил общую боль в знание: 110 лет со дня рождения историка Валентина Ковальчука

Фото, видео: Федотов Павел/ТАСС; 5-tv.ru

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Ученый одним из первых усомнился в количестве жертв в блокадном Ленинграде и вместе с коллегами доказал: погибших было больше.

Сегодня в Петербурге вспоминают Валентина Ковальчука — историка, который изменил представление о блокаде Ленинграда. Он одним из первых усомнился в официальной статистике жертв и вместе с коллегами доказал: погибших было значительно больше. За этими цифрами стояли годы работы с архивами, многие из которых были засекречены, и борьба за право говорить о трагедии. В этом году исполняется 110 лет со дня рождения ученого.

Его исследования стали фундаментом для нескольких поколений историков, а собранные документы продолжают открывать новые страницы блокадной истории. О человеке, который посвятил этой работе больше полувека, — корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов.

Петербург. В Институте истории — министр науки, академики, ведущие ученые, губернатор. В аудитории, где они собрались, сегодня книги только одного автора — Валентина Ковальчука. В этом году 110 лет со дня рождения выдающегося ученого. Он сделал для изучения блокады Ленинграда то, чего, кажется, не смог никто: превратил нашу общую боль в знание и не отнял у знания боли.

«Тема блокады Ленинграда нам сегодня кажется само собой разумеющейся, так много ей уделяют внимание. Но тогда, оказывается, к этому боялись поступить», — сказал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Он мечтал о небе, но стал историком, одна его большая жизнь вместила две профессиональные: сначала флот и погоны, и только потом академический институт.

«В этом кабинете Института истории РАН Валентин Ковальчук проработал больше полувека. Вот его рабочий стол — ничего не изменилось. Внутри хранятся черновые рукописи его статей», — сказал корреспондент.

Все они, конечно, о самых трагических днях в истории Ленинграда.

1965 год. Валентин Ковальчук и его соавтор Геннадий Соболев пересчитывают жертв блокады. Нюрнбергская цифра — 632 тысячи погибших от голода, холода, бомбежек и обстрелов по их расчетам занижена. Реальная — больше 800 тысяч.

А дальше отвечавший за снабжение войск Ленфронта и города Дмитрий Павлов закидал Суслова письмами. И на долгие годы в историографии оперировали только официальным числом.

«Он был человек военный, он был человек дисциплинированный, он все понимал. Зачем ему надо было это делать? Причем на самом начальном этапе, когда он занялся подсчетом жертв блокады, сразу столкнулся с противодействием полным, исчезали люди, с которыми он говорил накануне», — сказал президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

Платой за этот путь было не только давление. На флоте его ждала бы адмиральская должность, в институте — место младшего научного сотрудника. Ковальчук выбрал любимую историю. Одной из первых его работ стала книга воспоминаний, где в одном ряду маршалы и рядовые.

«У нас есть экземпляр книги, лежащий дома, в котором все маршалы, все эти генералы, кто был, по-моему, кроме Жукова. Все, там и Мерецков, и Кузнецов, они все написали: „Дорогой Валентин Михайлович, если бы не вы, то это все бы исчезло“, и так далее», — сказал Михаил Ковальчук.

Монография «Ленинград и Большая земля» в 1975-м стала прорывом и принесла ему докторскую степень. За ней книга о железной дороге — «Шлиссельбург — Поляны», проложенной в 1943-м, и «Магистрали мужества» с премией имени Маршала Говорова.

«Шлиссельбургская трасса. Она сыграла свою очень большую роль, потому что по ней в 1943 году железнодорожники Октябрьской железной дороги перевезли в Ленинград примерно чуть меньше четырех с половиной миллионов тонн различных грузов. Это в три раза больше, чем по Ладоге было перевезено», — говорил доктор исторических наук, профессор Валентин Ковальчук в 2009 году.

Историю он не просто не писал. Он буквально добывал ее. получая доступ к закрытым архивам.

«900 героических дней блокады» — это больше трех тысяч документов, большая часть которых была засекречена. Четыре тома о партизанах и разведчиках. Работа над книгой памяти в 35 томах. Ковальчук как исследователь возводил не здание, а мощный фундамент, на котором и спустя десятилетия будут стоять другие здания.

Все, кто работал с выдающимся ученым, помнят его великодушным, интеллигентным, обаятельным. Для человека, прошедшего через цензурные запреты, качества редкие. Свой метод Ковальчук формулировал просто — историк должен заболеть темой, а дальше терпение и документы. Больше полувека — один институт и одна тема.

«Он говорил о том, в то время это было опасно, что нужно восстановить Музей обороны и блокады Ленинграда. Это самое важное. Сегодня музей, он сегодня восстановлен, он будет продолжать свою работу. Но в то время, когда блокада была под забвением, это был героический подвиг. Тогда какой музей, о чем? Тогда просто не говорили вообще о блокаде», — сказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

После девяноста, когда историки обычно подводят итоги, Валентин Ковальчук перешел к голосам, к дневникам ленинградцев. Из миллионов — в одну судьбу. Тетрадь школьницы Лены Мухиной была переведена на 14 языков.

«Папа был человек очень искренний, порядочный, и самая главная черта любого творческого человека — это любознательность. Ему было все интересно. В девяносто с лишним лет он все время что-то говорил. „Там я еще не был“, и мы ехали туда, там, да, и так далее», — сказал Михаил Ковальчук.

Два года назад в Институте истории открыли мемориальную доску. Сегодня здесь говорят о продолжении — источники Дороги жизни, историография обороны, новые подходы к хозяйству, быту и культуре осажденного города. Ковальчук оставил науке не финальную точку, а вопрос, поставленный так, что на него можно и нужно отвечать новыми документами. Для историка это и есть высшая форма памяти.

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