Стимул для бизнеса: компании могут начать получать налоговый сертификат за инвестиции

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Метцель; 5-tv.ru

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С таким предложением к Владимиру Путину обратился председатель «Деловой России» Алексей Репик.

Как налоги могут стимулировать развитие бизнеса, обсуждали сегодня в Кремле. Владимир Путин встретился с председателем «Деловой России» Алексеем Репиком.

В ходе обсуждения также затронули тему дополнительной нагрузки на предпринимателей. Отмечалось, что она должна касаться не компаний, занимающихся производством, а так называемых рантье — тех, кто получает доход от вкладов, аренды и других пассивных источников.

Участники встречи обсудили и вопросы, связанные с созданием более комфортных условий для работы бизнеса.

«Сейчас есть свои вызовы, это очевидно. Хотел бы с вами тоже обсудить и послушать ваше мнение по поводу того, что нужно предпринять со стороны государства, чтобы бизнес чувствовал себя спокойно, уверенно, у себя дома чувствовал себя в безопасности и понимал бы, что государство стоит на страже его интересов, так же как и бизнес сегодня отвечает государству на все вызовы, с которыми сталкивается Россия», — сказал президент России Владимир Путин.

«Владимир Владимирович, бизнес накопил серьезные и важные для страны компетенции. Пренебрегать этим потенциалом для целей развития страны никогда неправильно. Как их задействовать по максимуму? У нас есть целый набор идей, в том числе отвечающих на ваши вопросы», — сказал председатель общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Алексей Репик.

Алексей Репик предложил создать механизм, при котором компании смогут вкладывать средства в проекты, а затем получать налоговый сертификат на половину суммы инвестиций. Погашение сертификата, по его предложению, будет происходить после получения прибыли.

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