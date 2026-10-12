Россию назначили на «злую» роль на форуме безопасности в Варшаве

Фото, видео: Reuters/Aleksandra Szmigiel; 5-tv.ru

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Командующие НАТО представили «Теорию победы», но при этом подчеркнули, что нападать ни на кого не собираются.

Сегодня в Польше открылся Варшавский форум по безопасности. Премьер Дональд Туск буквально с порога заявил тему — «борьба между добром и злом». На роль последнего прямо назначил Россию. Там же командующие НАТО представили так называемую «Теорию победы». Все детали этой встречи — у корреспондента «Известий» Виталия Чащухина.

Новый и крупнейший за последние годы санкционный список утвержден, в нем более полутора тысяч компаний и физических лиц. Вопросы к такой европейской дипломатии возникают сами собой.

«Почему вы считаете, что санкции работают?» — спросил журналист.

«Санкции лишили Россию одного триллиона евро, и эти деньги не будут направлены на финансирование войны», — сказала верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Германский представитель допускает, кажется, уже самую правдивую оговорку.

«Агрессивная война против России, против Украины, простите», — сказал государственный министр по делам Европы МИД Германии Гюнтер Крихбаум.

И в связке с этим — стартующая в Варшаве двухдневная военно-политическая мобилизация. Новый форум по безопасности собирает несколько тысяч участников, польский премьер объявляет о решающем моменте.

«Россия хочет разрушить европейскую архитектуру безопасности. Это противостояние добра и зла», — сказал премьер-министр Польши Дональд Туск.

И особенно примечательно, какие акценты расставляет и приглашенный по видеосвязи Зеленский, хватаясь за появившуюся возможность ограниченного прекращения огня — так называемого «энергоперемирия», на котором настаивают американцы.

«Дайте понять, что Украина готова к прекращению огня, и Россия тоже должна быть готова. Шаги по снижению эскалации и обеспечению безопасности действительно необходимы здесь, в реальности, а не только в Truth Social», — сказал Владимир Зеленский.

Со сцены вдобавок напоминают, что на выходных Трамп сделал еще и заявление по судьбе самого Зеленского:

«Теперь у вас есть президент США, который заявляет, что Украие нужен новый лидер».

На этом вопросе его руки отчетливо начинают выдавать беспокойство.

«Если американский президент так сильно хочет, он может повлиять на лидера Кремля, чтобы добиться полного прекращения огня. И если у нас будет хотя бы 60-дневное полное прекращение огня, тогда я буду готов работать над проведением выборов», — сказал Зеленский.

И вот на фоне этих непростых попыток договориться —центральное событие в Варшаве, очередной сценарий большой войны с Россией и возможности победить в прямом военном столкновении с альянсоом.

Американский генерал, главком объединенных сил НАТО в Европе, лично презентует концепцию с весьма недвусмысленным названием — «Теория победы». Его духоподъемная речь обходится, однако, без секретных подробностей.

«Моя „Теория победы“ проста. Мы отразим первоначальную атаку. Если атака продолжится, мы остановим ее и предотвратим продвижение противника. И, если потребуется, мы уничтожим силы противника и систему оперативной борьбы, которая направлена против нас. Для достижения этого требуется тактическое и оперативное поражение сил, используемых против нас, но не более того», — сказал командующий европейским командованием ВС США, верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе Алексус Гринкевич.

Горизонт планирования — 2029 год, с переходом от простого сдерживания к созданию возможностей выиграть войну на стыке традиционного оружия и новых технологий: беспилотники, искусственный интеллект, РЭБы.

Но между эффектной презентацией и ее воплощением — слишком большой разрыв. У Европы есть технологии, но не хватает объемов, на это указывали эксперты еще до форума.

Тем более, что сам Гринкевич уже предупреждал: американская поддержка останется критически важной, но более ограниченной. А в интервью Bloomberg генерал отверг предположения о намерении первыми атаковать Россию.

«Мы не являемся наступательным альянсом. Мы не собираемся ни на кого нападать. Но мы будем защищаться», — сказал Гринкевич.

Но вероятно, европейцам предстоит самим обеспечить значительную часть этих возможностей. А это новые оборонные заказы, дополнительные расходы и перераспределение государственных бюджетов. Что уже сейчас оборачивается падением рейтингов правительств, протестами и политическими кризисами, вплоть до досрочных выборов в некоторых странах.

Но и это не мешает действующим европейским лидерам совершать очередной виток эскалации, который сам по себе способен только сильнее осложнить попытки дипломатического урегулирования.

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