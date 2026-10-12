«Деспотизм»: Цискаридзе раскрыл, каким был Григорович за кулисами

Цискаридзе: Григорович был деспотом на сцене и заботливым наставником в жизни

Фото, видео: Щербак Александр/ТАСС; 5-tv.ru

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Одним артистам он не давал шанса выйти на сцену, а других опекал даже за пределами театра.

Народный артист СССР Юрий Григорович был строгим руководителем, но проявлял особую заботу об артистах, которых ценил. Об этом народный артист России Николай Цискаридзе рассказал корреспонденту 5-tv.ru на открытии памятника хореографу в Москве.

По словам Цискаридзе, Григорович не боялся открыто говорить о своем характере и даже называл собственный стиль руководства деспотизмом.

«Он был очень строгий человек, очень строгий. У него брали интервью и спросили: «А вы что, за тиранию?» — и он сказал: «Нет, я за деспотизм», — вспомнил Цискаридзе.

Цискаридзе рассказал, что в труппе Григоровича фактически было одно мнение — самого руководителя. Если артист, по его мнению, не соответствовал требованиям, на сцену он его не выпускал.

При этом хореограф старался оценивать танцовщиков не по связям и известности. Многие артисты, которых он выводил на первые позиции, приезжали в Москву из других городов и не имели влиятельных знакомых или родственников.

«Почти все, кто вышел в первый ряд из тех, кого он брал в театр, очень часто были люди, которые приехали из разных городов, у которых не было никаких знакомых и родственников. И они все заняли сразу самые ведущие положения», — отметил Цискаридзе.

По его словам, Григорович служил прежде всего собственной идее балета. Именно поэтому его прямота могла раздражать окружающих. Но если хореограф уважал человека, отношение к нему менялось полностью.

«В любви он тоже не знал границ абсолютно. Если он человека любил, если он его уважал, то, конечно, вам повезло безумно. Мне повезло», — сказал артист.

По словам Цискаридзе, Григорович заботился о своих любимых артистах далеко не только на сцене. Он мог вмешиваться и в бытовые вопросы.

«Он занимался абсолютно всем. Он нас не только на сцену выводил, определял нашу судьбу, он следил за тем, чтобы у нас в быту все было хорошо», — рассказал Цискаридзе.

При этом круг людей, которых Григорович подпускал к себе близко, был очень узким.

Памятник Юрию Григоровичу открыли на Новодевичьем кладбище в Москве. Бронзовый монумент работы скульптора Максима Малашенко установили рядом с могилой жены хореографа — народной артисткой СССР Наталии Бессмертновой.

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