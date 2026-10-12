«Восемь из десяти были блатными»: Цискаридзе раскрыл, как попал в Большой театр

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Питалев; 5-tv.ru

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Юрий Григорович собственноручно вписал будущего премьера в список, где его изначально не оказалось.

Народный артист России Николай Цискаридзе рассказал, что бывший главный балетмейстер Большого театра Юрий Григорович лично принял его в труппу, вписав имя в документ от руки. Об этом артист сообщил в комментарии для 5-tv.ru на церемонии открытия памятника балетмейстеру.

По словам Цискаридзе, после выпускных экзаменов его фамилии не оказалось в списке артистов, которых планировали принять в театр. Григорович принимал все экзамены в московском училище и сам выбирал кандидатов.

«Там было 10 человек, и 8 из них были „блатные“, меня не было в списке, естественно. Он посмотрел и сказал: „Грузину пять и взять в театр“. И меня записал вот так вот сверху, записал своей рукой», — приводит его слова 5-tv.ru.

Цискаридзе отметил, что из-за этого решения алфавитный порядок в списках артистов 1992 года был нарушен.

«Если вы откроете списки артистов 1992 года, вы увидите, что алфавит начинается с „Ц“. Все настолько боялись, что даже по алфавиту не стали переписывать, потому что он приказал», — пояснил артист.

Он также добавил, что многие не понимали, зачем Григорович берет молодого танцовщика сразу в солисты. Цискаридзе назвал себя последним премьером, кого балетмейстер вывел из школы и сделал солистом.

Юрий Григорович умер 19 мая 2025 года на 99-м году жизни. Причиной смерти стали осложнения, вызванные двусторонней пневмонией.

Николай Цискаридзе ранее рассказывал, что был одним из самых любимых артистов Григоровича. В последнее время, когда они общались, Юрий Николаевич всегда говорил хорошие слова и называл Цискаридзе одним из немногих, кто его не предал.

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