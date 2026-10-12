«Градус поднимался»: Захарова раскрыла, как один шепот менял спектакли Большого театра

Захарова: после слов «Григорович в зале» артисты забывали об усталости

Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев; 5-tv.ru

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Прима-балерина Большого театра поделилась воспоминаниями о работе с легендарным постановщиком.

Присутствие народного артиста СССР, хореографа Юрия Григоровича на спектакле мгновенно меняло атмосферу на сцене и заставляло артистов выкладываться еще сильнее. Об этом народная артистка России, прима-балерина Большого театра Светлана Захарова рассказала в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на открытии памятника балетмейстеру.

«Когда приходил Юрий Николаевич на спектакль, градус спектакля поднимался в разы. Мы это все чувствовали», — сказала Захарова.

По ее словам, артисты могли даже не знать заранее, что Григорович находится в зале, однако по театру быстро проходил шепот о его присутствии.

«И каждый артист просто выдавал еще и еще больше. Неважно, устали все или в плохом каком-то настроении. Все сразу забывалось», — отметила балерина.

Захарова подчеркнула, что Григорович очень любил артистов и внимательно следил за каждым из них во время работы.

«Мне кажется, не было ни одного артиста, который не ощущал на сцене взгляда Юрия Николаевича», — добавила она.

По словам Захаровой, именно сильная внутренняя энергия хореографа и его отношение к артистам нашли отражение в установленном памятнике.

«Я счастлива, что мне удалось пожить в эпоху с вами, поработать с вами и близко находиться рядом с вами. Спасибо вам за все, великий вы наш любимый человек», — сказала артистка.

Юрий Григорович ушел из жизни 19 мая 2025 года. С 1964 по 1995 год он был главным балетмейстером Большого театра, а с 1988 года также занимал должность художественного руководителя балетной труппы.

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