Винтаж, а не ретро: пять вещей из бабушкиного сундука, которые снова в моде

Фото: © РИА Новости/Александр Кондратюк

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Броши, сервизы и лампы-«банкирки» вернулись на подиумы и в интерьеры.

Модная индустрия вновь обратила внимание на ретро-вещи, а не на стандартные изделия массового производства. Об этом URA.RU сообщают специалисты в области моды.

Чтобы не отставать от моды и отыскать стильные находки, сейчас достаточно заглянуть в кладовые и старые бабушкины сундуки.

Например, бабушки особенно любили броши — самый легкий способ мгновенно обновить образ. Сегодня броши победно вышагивают по подиумам мира: с репутацией устаревших аксессуаров покончено, теперь это символ смелого стиля и самобытности. Главный тренд сезона таков: брошь уже не обязательно крепить в «зоне галстука».

Ностальгия по былому заставила оформителей интерьеров вновь обратиться к сервизу — предмету, который когда-то был почти обязательным в быту. Речь идет именно о фарфоре, даже если он выглядит «непрактичным», слишком изящным, расписным и золоченым. Сначала сервиз стоит вынуть из коробки и поставить на виду. А чайные пары и супницы перестают убирать «до особого случая».

Вторую жизнь обретают и настольные лампы с зеленым стеклянным абажуром, известные в народе как «банкирки». Увлечение минималистичным скандинавским интерьером прошло, зато интерес к теплому, насыщенному свету с историей лишь усиливается. Разместите такую лампу возле кровати, на рабочем столе или на консоли в прихожей.

Стиль «granny chic», то есть «бабушкин шик», стал главной темой многих осенних коллекций. Дизайнеры прямо советуют: вынимайте из шкафов объемные кардиганы и клетчатые пальто в пол. Это уже не воспринимается как старомодность.

И еще: вспомним советское кино и тех, кто блистал на экране в крупных очках. Когда-то оправа из рога прочно связывалась с библиотекарями или строгим руководством. Теперь же такие очки носят и женщины, и мужчины разных возрастов и специальностей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что известный стилист Александр Рогов причислил темный бархат к ключевым трендам предстоящего сезона осень-зима 2026/27. Об этом он проинформировал в своем Telegram-канале. По словам эксперта, особое внимание следует уделить одежде из темного бархата — она будет особенно актуальна. Стилист рекомендует выбирать глубокие, насыщенные оттенки, подходящие для осенне-зимнего гардероба. Рогов отметил, что этой осенью стоит отдать предпочтение бархату глубоких благородных оттенков, таким как синий, бордовый и шоколадный.

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