«Он художник, он так видит»: сын Алсу снимает контент для социальных сетей мамы

Сын Алсу помогает маме в создании контента для социальных сетей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Поклонники певицы оценили работы мальчика.

Сын заслуженной артистки России Алсу снимает матери контент для социальных сетей. Об этом написало издание 7Дней.ru.

Певица поделилась целым рядом снимков и несколькими видео, автором которых был ее десятилетний сын Рафаэль. В кадр мальчика попала не только знаменитая мама, но и ее коллега, певица Ева Власова.

«У нас новый фотограф — Рафаэль Абрамов. Он художник, он так видит», — подписала Алсу.

Фото: Instagram*/ alsou_a

Некоторые снимки являются классическими портретами. Однако большинство из представленных фото отличаются забавным видением автора: заваленный горизонт, искаженные пропорции или захват лишь половины лиц моделей.

Фото: Instagram*/ alsou_a

Такой креатив оценили подписчики артистки.

«Зато такие живые фотографии. Эта лайф в кайф! Мы такое любим»;

«Все фото огненные. Браво, фотографу! Вы такие классные»;

«Ваша лимитированная коллекция фоток! Лучше уже не будет», — писали интернет-пользователи.

Подобные съемки — не просто развлечение десятилетнего мальчика, а его первая работа. Об этом рассказала сама Алсу. За помощь в создании контента Рафаэль получает деньги. Знаменитая мама переводит ему зарплату на кошелек маркетплейсов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что как Алсу использует искусственный интеллект. Новые технологии помогают артистке не только в работе, но и в повседневной жизни.

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