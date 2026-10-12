В ближайшие дни: папа римский Лев XIV перенесет операцию из-за узла в легком

Фото: Reuters/Maurizio Brambatti

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Образование выявили во время обследования.

Папе римскому Льву XIV уже на этой неделе проведут операцию по удалению небольшого образования в легком. Об этом сообщает Vatican News.

После информации о предстоящем вмешательстве христианские лидеры по всему миру начали молиться за понтифика и врачей, которые будут проводить операцию.

О небольшом узле в легком 71-летний Лев XIV рассказал в воскресенье. По его словам, образование обнаружили во время обследования. Врачи считают необходимым удалить его хирургическим путем, и понтифик решил последовать их рекомендациям.

По предварительным оценкам, восстановление после нее займет около семи дней.

До этого о проблемах со здоровьем понтифика не сообщалось. Лев XIV ведет активный образ жизни, регулярно играет в теннис и занимается плаванием.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лев XIV призвал защищать искусство, созданное человеком, от развития искусственного интеллекта. Понтифик отметил, что машинные изображения отличаются от человеческого творчества не только эстетикой, но и самой природой создания.

Он также выступил за сотрудничество церкви, художников и писателей в защите человеческого искусства.

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