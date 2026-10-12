Тревожный сигнал: маммография может выявить риск сердечных заболеваний

Фото: © РИА Новости/Алексей Сухоруков

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Однако пациенткам редко сообщают об этом.

Отложения кальция в артериях молочной железы заметны на маммографии. Они связаны с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Однако пациенток редко ставят в известность о рисках. Об этом сообщили Forbes со ссылкой на кардиолога-профилактика Йельской медицинской школы Эрику Спатц.

Речь идет о кальцификации артерий молочной железы (КАМЖ). По словам специалиста, этот маркер связан с инфарктом, инсультом, сердечной недостаточностью и ранней смертью.

«Это не означает, что у вас болезнь сердца, но это риск», — пояснила Спатц.

Она подчеркнула, что обнаружение кальцификации должно вести к полной оценке сердечно-сосудистого риска.

Стандартизировать выявление КАМЖ, информирование пациенток и дальнейшее наблюдение намерен Институт улучшения здоровья женщин InAWH. При поддержке Вашингтонского исследовательского фонда институт планирует в течение трех лет внедрять протоколы и изучать их влияние на здоровье сердца женщин.

По словам Спатц, данные о связи КАМЖ с сердечно-сосудистыми исходами убедительны. Однако клинических рекомендаций по этому маркеру пока нет.

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