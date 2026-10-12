В офисе главы администрации Новороссийска Кравченко проходят обыски

Фото: 5-tv.ru

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Правоохранительные органы интересуют документы, которые там хранятся.

В кабинете главы администрации города Новороссийска Андрея Кравченко проходят обыски. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

Представители правоохранительных органов изымают документы, которые могут представлять интерес для следствия. Осматриваются не только кабинет главы, но и другие помещения администрации.

Известно, что никто из сотрудников не был задержан. Другие подробности пока не раскрываются.

Кравченко занял свой пост в декабре 2021 года, тогда он был избран в ходе тайного голосования депутатами городской думы. Срок его полномочий должен истечь в конце 2026 года.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что бывший глава управления лесного хозяйства и природопользования Минобороны России Сергей Закаморный заключен под стражу. Такое решение принял Хамовнический районный суд столицы.

Экс-чиновника обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Максимальное наказание, которое может грозить Закаморному — 15 лет лишения свободы.

Он был задержан 8 октября.

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