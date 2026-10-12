Сбой «Яндекса»: что происходит с сервисами и дата-центрами компании

Сервисы «Яндекса» возвращаются к работе после повреждения трех дата-центров

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Масштабные неполадки сказались на работе популярных приложений.

Сервисы «Яндекса» постепенно возвращаются к работе после масштабных сбоев. Инженеры компании в первую очередь восстанавливают доступ к самым востребованным приложениям. Актуальную информацию о том, как обстоят дела у компании, собрало издание URA.RU.

Что произошло с дата-центрами

Первые проблемы с инфраструктурой компании начались 8 октября после атаки беспилотников на дата-центр в Сасове Рязанской области. Там произошло возгорание, которое затронуло часть оборудования. На следующий день повреждения получил центр обработки данных в Калуге, где несколько модулей здания вышли из строя.

Самые серьезные последствия, по предоставленным данным, зафиксировали 11 октября во Владимире. Из-за полученных повреждений работу местного дата-центра полностью остановили. В компании сообщили, что пострадавших нет, а экстренные службы приступили к устранению последствий.

В тот же день пользователи из России, Казахстана и Киргизии стали массово жаловаться на сбои в работе приложений.

У каких сервисов замечены проблемы

В Москве и Подмосковье возникли проблемы с вызовом такси через «Яндекс Go», а в приложении «Яндекс Еда» перестали отображаться рестораны.

Кроме того, в «Яндекс Лавке» не загружалась часть изображений товаров, хотя заказы продолжали принимать и выполнять.

Неполадки затронули и другие компании, которые используют инфраструктуру «Яндекса». Среди них — «Додо», «Вкусно — и точка», «М. Видео», Lamoda, Wildberries, «Циан» и «Авиасейлс».

Точные сроки полного восстановления оборудования пока назвать сложно.

«Яндекс» подключил облачных провайдеров

Чтобы ускорить восстановление, компания договорилась с облачными провайдерами VK Cloud, Selectel и K2Cloud о размещении данных и сервисов клиентов. Для этого выделили дополнительные команды специалистов.

Такое решение должно помочь компаниям перенести инфраструктуру с меньшим количеством организационных сложностей.

Как будут защищать дата-центры

Министр цифрового развития Максут Шадаев заявил, что Минцифры вместе с Минобороны России обсуждает защиту дата-центров «Яндекса». По его словам, компания столкнулась с «беспрецедентной атакой».

Ведомства рассматривают вопрос прикрытия объектов.

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