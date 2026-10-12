Утром холодно, днем жарко: как использовать многослойность в одежде осенью

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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Правильный способ утепления помогает не вспотеть и не замерзнуть.

Осенью погода может измениться за несколько часов: утром приходится утепляться, днем становится тепло, а вечером снова возвращается холод и ветер. Если надеть одну слишком теплую вещь, по дороге легко вспотеть, а затем замерзнуть на остановке или во время прогулки. Решить проблему помогает многослойность — несколько более легких вещей вместо одного толстого свитера.

Специалисты рекомендует создавать воздушные прослойки между слоями. Они помогают удерживать тепло. При этом верхняя одежда должна защищать от ветра и осадков. Подробнее — в материале 5-tv.ru.

Первый слой: отводим влагу от тела

К телу лучше надевать тонкую футболку, лонгслив или термобелье. Главная задача этого слоя — не столько согреть, сколько не дать поту оставаться на коже.

Для активной прогулки или дороги, во время которой приходится много двигаться, хорошо подходят специальные влагоотводящие ткани.

Еще один вариант — тонкая шерсть, особенно меринос. Она отводит влагу и при этом сохраняет тепло.

А вот с обычной хлопковой футболкой в прохладную погоду есть нюанс. Хлопок хорошо впитывает влагу, но сохнет медленнее синтетических тканей. Если человек активно двигается и потеет, влажная ткань может создать ощущение холода после остановки.

Оптимальный первый слой осенью: тонкое термобелье, спортивный лонгслив из влагоотводящей синтетики или тонкой шерсти.

Второй слой: сохраняем тепло

Следующий слой нужен для утепления. Его задача — удерживать теплый воздух рядом с телом.

Здесь подойдут флис, шерстяной джемпер, шерстяная кофта или легкая утепленная жилетка. Флис особенно удобен осенью: он легкий, достаточно теплый, хорошо пропускает воздух и быстро высыхает, если немного намок.

При этом не стоит выбирать самый толстый свитер. Если предстоит много ходить, слишком теплый второй слой может привести к перегреву. Лучше иметь возможность снять его или заменить на более тонкий.

Правило простое: чем активнее вы двигаетесь, тем легче должен быть утепляющий слой.

Третий слой: защищаемся от ветра и дождя

Последний слой нужен не столько для дополнительного утепления, сколько для защиты от внешней среды.

Это может быть демисезонная куртка, ветровка, плащ или другая верхняя одежда, которая защищает от ветра и осадков.

Если на улице сухо, достаточно легкой куртки, которая защищает от ветра. В дождливую погоду лучше выбирать материал с защитой от влаги.

При этом желательно, чтобы верхняя одежда позволяла испаряться влаге изнутри. Полностью не дышащая куртка при активном движении быстро превращает несколько слоев одежды в парник.

Как подобрать одежду из разных материалов

У каждого материала есть свои особенности, поэтому универсального состава для всей осенней одежды нет.

Хлопок приятен к телу и хорошо подходит для спокойной активности в сухую погоду. Но в качестве нижнего слоя при активном движении он менее удобен: ткань впитывает пот и медленно высыхает.

Мериносовая шерсть хорошо подходит для первого слоя в прохладную погоду. Она отводит влагу, сохраняет тепло и меньше впитывает запахи. При этом сохнет медленнее синтетики.

Полиэстер и полипропилен хорошо подходят для термобелья: они быстро отводят влагу и высыхают. Поэтому такой вариант особенно удобен для прогулок, активного отдыха и поездок, когда человек то двигается, то останавливается.

Флис удобен в качестве второго слоя. Он сохраняет тепло, пропускает воздух и быстро сохнет. Его недостаток — сам по себе флис плохо защищает от сильного ветра, поэтому поверх него нужна куртка или другой защитный слой.

Шерсть хорошо подходит для утепляющего слоя.

Почему важно не кутаться слишком сильно

Одна из распространенных ошибок осенью — одеться с запасом, чтобы точно не замерзнуть. Но если человеку жарко уже через десять минут после выхода из дома, он начинает потеть. Влажная одежда хуже ощущается, а после выхода на холодный воздух человек может быстро почувствовать озноб.

Поэтому лучше не пытаться подобрать один комплект «на весь день». Удобнее создать систему, в которой один слой можно снять или расстегнуть.

Например, утром можно выйти в трех слоях: тонкая футболка, флисовая кофта и легкая куртка. Если днем потеплеет, флис можно снять и оставить его в сумке. Если начнется дождь или усилится ветер, поверх снова надевается защитный слой.

Именно возможность регулировать количество одежды — одно из главных преимуществ многослойности.

Как понять, что вы оделись правильно

Ориентироваться стоит не только на температуру за окном, но и на ветер, дождь, продолжительность прогулки и собственную активность.

Если предстоит спокойная прогулка, можно сделать второй слой немного теплее. Если придется быстро идти, подниматься по лестнице или долго передвигаться пешком, лучше выбрать более легкое утепление.

Хороший признак правильно подобранной одежды — когда после нескольких минут ходьбы вам тепло, но не жарко и кожа не остается влажной от пота.

Если стало жарко, не стоит ждать, пока одежда промокнет изнутри. Лучше заранее расстегнуть куртку или снять промежуточный слой.

Не забывайте о голове, руках и ногах

Даже правильно подобранная куртка не спасет от холода, если промокли ноги или сильно продувает руки.

В холодную и ветреную погоду стоит дополнительно защищать голову, шею и руки. Обувь должна быть теплой и водонепроницаемой, а одежда — свободной, чтобы не нарушать нормальную циркуляцию крови.

Осенью особенно важно учитывать дождь: мокрые носки и обувь могут создать гораздо больший дискомфорт, чем несколько градусов разницы на термометре.

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