Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

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Поводом для конфликта стал проект строительства атомной станции в Венгрии.

Руководство Европейской комиссии (ЕК) пытается помешать сотрудничеству России и Венгрии в атомной энергетике, запуская «грязную» информационную кампанию против «Росатома». Об этом сообщили в Службе внешней разведки России (СВР РФ).

«Главным „заказчиком“ развернутой в Европе грязной информационной кампании против корпорации „Росатом“ и строительства с ее участием АЭС „Пакш-2“ в Венгрии является руководство Еврокомиссии», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен хочет добиться отказа венгерских властей от сотрудничества с «Росатомом». Речь идет о строительстве атомной электростанции «Пакш-2».

В СВР считают, что для давления на Венгрию используют публикации в европейских СМИ. По версии ведомства, в информационной кампании против российской корпорации замешано издание Politico Europe.

В российской разведке полагают, что за этим конфликтом стоит борьба за рынок атомной энергетики. Ведомство уверено, что отказ от услуг «Росатома» может сделать строительство станции менее выгодным и безопасным.

«Евробюрократы открыто расписались в неспособности европейских производителей честно конкурировать с „Росатомом“ на ядерно-энергетическом рынке», — говорится в сообщении.

Также в СВР заявили, что Еврокомиссия не учитывает интересы жителей Венгрии. По мнению ведомства, сотрудничество с Россией могло бы помочь стране обеспечить стабильное электроснабжение на долгие годы.

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