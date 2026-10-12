Множественные ранения: петербуржца задержали по подозрению в убийстве матери
Петербуржца задержали по подозрению в убийстве матери
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Обвиняемый состоял на учете в психоневрологическом диспансере.
В Санкт-Петербурге задержали 19-летнего сына женщины, которую нашли убитой. Об этом сообщили в городском ГСУ СК.
По данным следствия, тело погибшей с множественными ножевыми ранениями груди и спины обнаружили в квартире дома на улице Дмитрия Устинова. Женщина скончалась на месте.
Против задержанного сына возбудили уголовное дело об убийстве. Следователи уже осмотрели квартиру и назначили экспертизы. Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося, а также решается вопрос о мере пресечения для подозреваемого.
По информации источника 5-tv.ru, молодой человек состоял на учете в психоневрологическом диспансере.
Ранее 5-tv.ru писал о похожем преступлении, произошедшем в Петербурге 3 октября. В одной из квартир на Наличной улице нашли тела женщины и ее восьмилетнего сына с многочисленными ножевыми ранениями.
В совершении преступления подозревают 21-летнего приемного сына погибшей. По предварительной версии, незадолго до случившегося между ними возник бытовой конфликт.
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