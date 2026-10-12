«Свыкаюсь с уродством»: Бузова пожаловалась на последствия от травмы колена
Ольга Бузова призналась, что смотрит на травмированное колено со слезами
Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев
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После падения в душе певица перенесла операцию и вернулась на сцену меньше чем через неделю после вмешательства.
Певица Ольга Бузова сильно переживает за внешний вид своего колена после травмы. Она сообщила об этом в соцсетях после посещения центра эстетической медицины.
«Специалист был в шоке от того, что увидел. Я уже как будто свыкаюсь с этим уродством, но каждый раз со слезами смотрю на свою коленку. О юбках можно забыть», — поделилась артистка.
Бузова намерена устранять последствия травмы при помощи врачей. Однако она признается, что смотреть на колено ей по-прежнему тяжело.
Певица получила повреждения в июне, упав в душе. После этого ей потребовалась операция. На сцену Бузова вышла меньше чем через неделю после хирургического вмешательства. Несмотря на боль, певица продолжила выступать.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ольга Бузова расплакалась во время концерта, вспоминая о непростых периодах своей жизни. Артистка призналась, что ей приходилось переживать болезненные моменты и буквально собирать себя заново.
Во время выступления певица не смогла сдержать слез. Зрители поддержали ее аплодисментами.
Бузова также уже делилась, что публичность мешает ей знакомиться с мужчинами. По ее словам, она редко бывает в ресторанах, в самолетах обычно спит, а на концертах сосредоточена на работе.
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