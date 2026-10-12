Лекарство от здоровья: кому вредно пить шипучие таблетки

Фото: 5-tv.ru

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Особо внимательными стоит быть тем, кто ограничивает употребление соли.

Шипучие таблетки отличаются от обычных не только способом применения, но и механизмом действия. Об этом Газета.ру сообщил Алексей Панов — кандидат химических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА.

Их сначала растворяют в воде, и действующее вещество оказывается в желудке уже в жидком виде. Для быстрого растворения в таблетку добавляют дополнительные ингредиенты. Они обеспечивают характерное шипение и ограничения, из-за которых форма подходит не всем.

Одна из особенностей — увеличенная концентрация натрия. Для нейтрализации кислоты нужен гидрокарбонат натрия, поэтому даже одна таблетка может содержать значительное количество этого элемента.

«Для здорового человека это обычно не представляет проблемы, однако людям с артериальной гипертонией, хронической сердечной недостаточностью, заболеваниями почек или тем, кто придерживается диеты с ограничением соли, стоит учитывать дополнительное поступление натрия», — поясняет Панов.

Также нужна осмотрительность при ряде проблем с ЖКТ. Используя шипучие таблетки, нельзя отклоняться от инструкции.

Часто производители добавляют в состав подсластители, ароматизаторы и красители. Как правило, они безвредны, однако при повышенной чувствительности или диабете некоторые компоненты имеют значение.

«Выбирать лекарственную форму следует с учетом состояния здоровья и рекомендаций врача, а применять препарат строго по инструкции», — резюмирует Панов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пресс-служба Роспотребнадзора проинформировала о блокировке 42,8 тысячи интернет-ресурсов, через которые реализовывались запрещенные биологически активные добавки.

Выявленные нарушения касались продукции, не прошедшей государственную регистрацию, добавок с превышением допустимой концентрации отдельных веществ, а также товаров, потенциально небезопасных для покупателей. В ведомстве отметили, что работа продолжается: ежедневно сотрудники просматривают объявления, карточки товаров и страницы интернет-магазинов на предмет сведений о продаже запрещенных БАД.

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