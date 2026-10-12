Неэффективно и опасно для здоровья: почему БАДы не помогают похудеть

Фото: www.globallookpress.com/ Ricardo Demurez

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Препараты не могут заменить еду и не снижают калорийность рациона.

Большинство БАДов сами по себе не помогают снизить вес. Об этом изданию Газета.ру рассказал кандидат медицинских наук, врач-элементолог Андрей Скальный.

«Для многих компонентов добавок для похудения качественные научные подтверждения влияния на снижение веса отсутствуют или имеют низкую доказательную базу. Неконтролируемый прием БАДов может быть не только неэффективным, но и ухудшить состояние здоровья», — пояснил медик.

Он добавил, что БАДы не снижают калорийность рациона и не заменяют еду: похудение возможно только при условии, что расход калорий превышает их поступление.

Специалист добавил, что такие добавки — это не единственное средство для похудения. Их прием, если и может принести пользу в снижении веса, то только как дополнение к физическим нагрузкам, оптимизации питания, режима сна и отдыха. При этом перед началом курса необходимо проконсультироваться с врачом.

Например, есть популярные в США добавки, в основе которых лежит хром. Это вещество действительно участвует в регуляции работы инсулина и может снижать тягу к сладкому, однако подходят такие добавки не всем и не всегда. В том числе и потому, что лишний вес может быть связан не только с дефицитом хрома. А, например, с нехваткой йода, железа, марганца, цинка, магния и витамина D. В таком случает, эти популярные БАДы будут бесполезны, уточнил Скальный.

А в случаях, когда у человека есть проблемы с усвоением, то даже активные вещества в составе могут плохо всасываться из-за нарушений работы ЖКТ. В подобных ситуациях перед похудением необходимо решить вопросы, связанные с нормализацией работы пищеварительной системы и вылечить хронические гастроэнтерологические заболевания.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что самостоятельно принимать решение о приеме добавок с витамином D, не стоит. Так как чрезмерное употребление данного вещества может привести к неприятным последствиям для здоровья.

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