Лечат или калечат? Чем опасны увлажнители воздуха

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С особым вниманием нужно относиться к ультразвуковым моделям и приборам с холодным распылением.

Некорректное использование увлажнителя воздуха может стать причиной заболеваний дыхательной системы. Об этом изданию Life.ru рассказала кандидат фармацевтических наук Мария Золотарева.

Существует миф, что такие устройства можно использовать в качестве профилактики ОРВИ. Но подобные суждения ошибочны. Главная их задача — восполнять недостающий уровень влажности в воздухе. А при неправильной эксплуатации, по словам специалиста, увлажнители, напротив, могут даже навредить здоровью человека.

«Респираторную инфекцию вызывают вирусы, а не работа прибора. Однако при неправильном уходе увлажнитель может стать источником дополнительных загрязнений воздуха, а при слишком интенсивной работе — создать условия для возникновения сырости и роста плесневых грибов», — уточнила фармацевт.

Золотарева добавила, что во время работы часть микроорганизмов и продуктов их жизнедеятельности попадает в воздух вместе с мелкими каплями, а затем — в дыхательные пути. Такой загрязненный аэрозоль способен раздражать слизистые и в отдельных случаях становится причиной заболеваний дыхательной системы. Особого внимания требуют ультразвуковые модели и увлажнители с холодным распылением: они образуют аэрозоль непосредственно из воды в резервуаре.

Фармацевт рекомендует менять воду в приборе полностью ежедневно, не доливая новую порцию к остаткам. Резервуар и детали, контактирующие с водой, нужно регулярно очищать по инструкции производителя и удалять налет. Если прибор временно не используется, воду следует слить, а емкость полностью просушить. Все это снижает риски неприятных последствий для организма.

Стоит также следить за уровнем влажности в помещении. Для жилых комнат обычно рекомендуют относительную влажность в пределах 30–50%. При устойчивом превышении этого уровня создаются благоприятные условия для развития плесневых грибов и размножения пылевых клещей. Их биологические загрязнители раздражают дыхательные пути, особенно у людей с аллергическими и респираторными заболеваниями.

Часто запотевающие окна, капли воды на стеклах или характерный запах сырости — это признаки чрезмерного увлажнения, заметила специалист. Она подчеркнула, что использовать такое устройство нужно по мере необходимости, а не держать включенным постоянно.

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