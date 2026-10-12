Под океаном: пропавший континент Земли вновь обнаружили спустя 350 лет

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Геологи исследовали затопленную территорию площадью 4,9 миллиона квадратных километров.

Почти полностью затопленная Зеландия в южной части Тихого океана занимает 4,9 миллиона квадратных километров. Исследователи подтвердили существование этого континента Земли. Об этом сообщило Good.

Его геологическое строение изучила команда новозеландской компании GNS Science под руководством Ника Мортимера. Для анализа специалисты собрали образцы горных пород с хребта Фэрвэй в Коралловом море и исследовали северные две трети затопленной территории. Среди найденных материалов — песчаники, аргиллит, биокластический известняк и базальтовая лава.

Часть образцов относится к позднему меловому периоду. Их возраст составляет примерно 95 миллионов лет. Гранит и вулканическая галька старше — около 130 миллионов лет. Базальты образовались примерно 40 миллионов лет назад, в эоцене.

Под толщей океана находится 95% территории Зеландии. По предположению исследователей, погружению предшествовало сильное растяжение континентальной коры. Ее толщина сократилась примерно до 20 километров, тогда как обычная континентальная кора достигает около 40 километров.

«Это пример того, что на обнаружение чего-то очень очевидного может уйти много времени», — сказал участник исследовательской группы, геолог Энди Таллох.

Историю поисков Южного континента связывают с экспедицией голландского капитана Абеля Тасмана 1642 года. Название «Зеландия» предложил американский геофизик Брюс Луендик, описавший регион в 1995 году.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.