Российские дзюдоисты завоевали серебро в финале ЧМ в Баку

Фото: 5-tv.ru

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Наша сборная впервые вышла в финал смешанного командного турнира на чемпионате мира.

Российская сборная по дзюдо впервые в истории вышла в финал смешанного командного турнира на чемпионате мира! На первенстве в Баку наши спортсмены показали не только мощные захваты и изящные броски, но и невероятное рвение к победе. Они разгромили команды Объединенных Арабских Эмиратов, Южной Кореи, Франции и Узбекистана, а в финале схлестнулись с японцами. Как складывался этот исторический турнир — расскажет корреспондент «Известий» Роман Польшаков.

Красивая финалочка чемпионата мира по дзюдо. Вывеска финала турнира смешанных сборных: Баку-2026, Россия — Япония, наши в синей форме, встреча, которая войдет в историю.

Наша сборная никогда не выходила в финал командных микс-турниров чемпионатов мира. Где и мужчины, и женщины. А соперники — рекордсмены по золоту в них.

А это все оппоненты, что были у наших до японцев. Схватки шли друг за другом. Первые две сборные, Эмиратов и Кореи. россияне прошли, что называется, не заметив. А вот с Францией пришлось попотеть. Особенно Мансуру Лорсанову. В дополнительной схватке он повторно одолел француза.

— Тяжело было настраиваться, все потом, потом, потом, нам еще бороться!

Атмосфера здесь совершенно отличается от индивидуального турнира. Дзюдоистов прямо у татами поддерживают сокомандники и тренеры. Подсказывают. А болельщики переживают за всю сборную.

Особенно после таких по-настоящему королевских бросков от трехкратного чемпиона мира Инала Тасоева. Благодаря им команда и вступила в борьбу за золото.

Похожий финал был 14 лет назад. В 2012 году, когда еще проводили отдельные командные чемпионаты, наши мужчины победили как раз японцев и взяли золото. В тренерском штабе сейчас его обладатель.

«Золото было в 2012 году, как раз я боролся там. В этой команде я боролся, да. До нас никто не выигрывал, и после нас еще никто не выигрывал. Конечно, сейчас передаем все, что мы можем, все вкладываем и отдаем ребятам», — сказал старший тренер сборной России по дзюдо Мурат Хабачиров.

Командные соревнования — это еще и тренерская игра. Нужно выстроить стратегию. В какой категории, кого поставить под какого соперника. А кому стоит поберечь силы.

Состав наших на финал стал известен за 40 минут до его начала. В команде лучшие, у японцев тоже три чемпиона мира этого года. Наш золотой медалист Инал Тасоев уступил место в команде Тамерлану Башаеву, и он не подвел.

«Соперник, с которым я боролся сейчас в финале, я с ним уже боролся несколько раз и выигрывал. И поэтому было понимание того, как побеждать. Надеюсь, ребят вдохновил на то, чтобы они тоже понимали, что японцы очень сильные, но это не значит, что их невозможно выиграть», — сказал член сборной России по дзюдо, бронзовый призер Олимпийских игр Тамерлан Башаев.

Наши на этот финал вышли, как на последний, заряжены на все 100. Но остальные схватки, увы, уступили…

Сборная России чуть пониже японцев на бакинском пьедестале. Получили 12 серебряных медалей, а флаг России поднялся над ареной шесть раз за дни чемпионата.

«Мы немножечко улучшили свой результат, но, конечно, хотелось бы лучше. И мы будем работать над нашими ошибками, которые мы сегодня увидели», — сказал член сборной России по дзюдо, трехкратный чемпион мира Инал Тасоев.

«Я уверена, что в следующем году мы будем сильнее и заберем долгожданное золото для нашей страны. Это наш кубок такой красивый. Для меня это большая честь. Ребята сами сказали, возьми», — сказала член сборной России по дзюдо, бронзовый призер Олимпийских игр, бронзовый призер чемпионата мира по дзюдо Мадина Таймазова.

И пусть у наших дзюдоистов не золото. Все равно это уже история.

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