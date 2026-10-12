Невеста потребовала извинений у сестры жениха за роды на свадьбе

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Теперь свекровь пытается помирить двух родственниц.

Невеста потребовала от сестры своего мужа извиниться за то, что начавшиеся во время свадьбы роды отвлекли внимание родственников от торжества. Об этом мать обеих сторон — жениха и роженицы — написала в Reddit.

Сестра виновника торжества Джесси ожидала рождения ребенка в начале августа. Однако воды у нее отошли на свадьбе брата в начале июля.

Мать сопровождала дочь в больницу, а отец остался на празднике. Другие родственники значительную часть вечера ждали известий: ребенок должен был стать первым внуком в семье. В ту ночь Джесси родила здорового мальчика.

Как утверждает автор публикации, невеста Ребекка считала, что произошедшее омрачило ее свадьбу. Джесси отказалась извиняться, поскольку не планировала рожать во время церемонии.

Еще до торжества отношения между женщинами были натянутыми, хотя друг с другом они в целом оставались вежливыми.

Позднее свекровь позвонила Ребекке, чтобы обсудить день рождения своего мужа. В ответ та спросила, приглашена ли Джесси. Услышав подтверждение, Ребекка заявила, что в таком случае ни она, ни ее супруг не придут.

Мать отказалась исключать дочь из числа гостей на день рождения ее отца и назвала требование извинений за незапланированные роды нелепым.

По словам женщины, после этого Ребекка оскорбила свекровь и обвинила в предпочтении Джесси.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.