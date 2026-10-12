«Несмотря ни на что»: Лариса Долина решилась на перемены

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Певица в последнее время все больше улыбается и находится в хорошем настроении.

Народная артистка России Лариса Долина решила поэкспериментировать с имиджем. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на юбилейном концерте в честь 50-летия Народного артиста РФ Александра Олешко.

Журналисты заметили, что на это мероприятие певица пришла с новой непривычной укладкой. Это не первое заметное изменение в образе исполнительницы за последнее время. Кроме того, она стала много улыбаться и светиться прекрасным настроением.

На вопрос о том, с чем это связано, Долина ответила жизнеутверждающим посланием.

«Надо меняться. <…> Почему бы и нет? Жизнь продолжается, несмотря ни на что», — подчеркнула артистка.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что дети должны знать историю своей страны. Такого мнения придерживается Лариса Долина. Она уверена, что без понимания событий прошлого нет ни настоящего, ни будущего.

Знания истории, по мнению певицы, нужно прививать ребятам с самого раннего возраста. Главное, найти правильный подход к ребенку, чтобы его заинтересовать.

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