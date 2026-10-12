Очень легко не заметить: как понять, что у ребенка рак

BBC: синяки и бледность у ребенка могут быть признаком онкологии

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Главное — не пытаться самостоятельно ставить диагнозы по одному признаку.

Сохраняющиеся или нарастающие симптомы у ребенка требуют внимания родителей и медицинской оценки. Такой подход рекомендовал детский онколог Боб Филлипс, сообщает «Би-Би-Си».

Какие симптомы нельзя игнорировать

Специалист советует родителям следить за симптомами, которые сохраняются, усиливаются или становятся более выраженными со временем.

Среди признаков, на которые стоит обратить внимание:

сильная и продолжительная усталость;

необычная бледность;

необъяснимые синяки;

припухлости или шишки, которые не проходят или увеличиваются;

одышка или выраженная слабость после привычной физической нагрузки.

При этом наличие одного из перечисленных симптомов само по себе не означает, что у ребенка онкологическое заболевание. Однако если необычное состояние сохраняется или постепенно усугубляется, его стоит обсудить с врачом.

Синяки оказались тревожным признаком

Мать 13-летней Амелии Кэрролл Джемма также рассказала, что сначала усталость дочери и одышку после небольшой нагрузки объясняли школьными занятиями и недостаточной физической подготовкой. Насторожили ее появившиеся синяки.

Через десять дней врачи диагностировали острый миелоидный лейкоз и начали лечение. Сейчас Амелия находится в ремиссии, вернулась к учебе и каждые три месяца проходит обследования костного мозга и анализы крови.

Другой историей поделилась Линси Суинскоу. Заложенность носа и слезотечение у ее сына Джейка первоначально связывали с сенной лихорадкой, а сонливость — с усталостью после учебного года. Когда начала опухать переносица, семья обратилась к врачу.

В июле 2023 года у мальчика обнаружили альвеолярную рабдомиосаркому третьей стадии с метастазами в костях. Он прошел девять курсов химиотерапии и протонно-лучевое облучение, но позднее отказался от дальнейшего лечения.

Джейк умер дома 26 апреля 2024 года, за две недели до своего 14-летия.

Почему важна ранняя диагностика

По словам профессора Боба Филлипса, выживаемость детей с онкологическими заболеваниями превышает 80%. При этом более раннее выявление болезни может позволить проводить менее интенсивное лечение.

Главное — не пытаться самостоятельно определить заболевание по одному признаку. Усталость, бледность, синяки, заложенность носа или снижение активности могут иметь множество причин.

Однако если симптом не проходит, повторяется без очевидной причины, становится сильнее или появляется одновременно с другими необычными изменениями, стоит обратиться к врачу и подробно рассказать, когда все началось и как менялось состояние ребенка.

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