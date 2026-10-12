Как два баскетбольных мяча: хирурги спасли пациентку с 10-килограммовой опухолью

Фото: МАКС/Минздрав Приморья/minzdravpk

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Объем удаленной во время операции жидкости составил около 13 литров.

Врачи роддома № 3 во Владивостоке спасли 56-летнюю пациентку с десятикилограммовым новообразованием, которое занимало всю брюшную полость вплоть до диафрагмы. Об этом сообщили представители Минздрава Приморья в мессенджере МАКС.

Операцию с применением современного оборудования провели опытные врачи-гинекологи на современной аппаратуре. Ассистировала молодой специалист Валерия Володина под руководством заведующей отделением Елены Федоренко и врача Натальи Кузоры. Вмешательство прошло по принципам абластики — без угрозы распространения возможных злокачественных клеток.

Медики учреждения отметили, что страховкой от подобных запущенных случаев, которые могут стать угрозой для жизни, являются регулярные обследования. По словам главного врача роддома Светланы Сагайдачной, женщинам необходимо каждый год проходить диспансеризацию, включающую осмотр гинеколога, даже в менопаузе.

«Женщина обратилась, когда качество жизни заметно ухудшилось из-за быстрого роста опухоли. Своевременные обследования позволяют выявлять такие патологии на ранних стадиях и успешно лечить», — заключила Сагайдачная.

Пациентку уже выписали домой. Удаленную опухоль направили на гистологическое исследование для уточнения диагноза.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вакцинацию против вируса папилломы человека (ВПЧ) могут включить в российский календарь профилактических прививок. Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что подготовительные процедуры начнутся со следующего года, а во второй половине 2027-го планируется приступить к прививкам девочек 12–13 лет.

По словам министра, развитие профилактики включает и расширение диагностики заболеваний, влияющих на репродуктивное здоровье. С 2025 года на первом этапе репродуктивной диспансеризации проводят исследование на ВПЧ-инфекцию. Самое серьезное ее последствие — рак шейки матки, одна из самых распространенных форм онкологии среди женщин репродуктивного возраста.

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