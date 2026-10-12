Не жили, но скучают: почему новое поколение сходит с ума по 1990-м

Фото, видео: 5-tv.ru

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Музыка, мода, игры — все идет в ход, чтобы воссоздать неповторимую атмосферу того времени.

Спрос на эстетику 1990‑х среди зумеров превращается в устойчивый тренд. Музыка, мода, игры — все идет в ход, чтобы воссоздать неповторимую атмосферу того времени. А еще новое поколение, облачившись в спортивные костюмы, активно осваивает танец голландских гопников под хардкор-техно. Почему именно сейчас этот культурный феномен стал особенно значимым — объяснит корреспондент «Известий» Вячеслав Николаев.

Да это ж русские коленца! Пятка-носок, перескок. Но вместо гармошки — бас, вместо косоворотки — олимпийка. В центре Москвы танцуют хаккен — под голландский хардкор девяностых.

«90-е — это то, о чем люди, к сожалению, не знают. Ничего, те, кто там не были. По-разному это культивируется, но мы передаем это через музыку. И музыка нравится. Вот то, что сейчас играет, — это музыка из 90-х», — сказал танцор хаккен Юрий Ганс.

Разучивали в Голландии, но можно и в столице. Часовой урок — 1000 рублей.

Все это часть моды на 90-е, которая накрыла российских зумеров. На ура идут артефакты эпохи. За 8 месяцев 2026-го продажи кассетных магнитофонов выросли на 10%, CD-плееров — на 16%, пленочных камер — на 12%. В 90-е в секонд-хендах экономили. Обновки шили по «Бурда моден».

«Что достали, что купили по возможностям, то и надели, и потом уже сами как-то экспериментировали, сочетали на себе, ну, конечно, оглядываясь на веяние того времени, ну, как бы журнал „Бурда Мода“ ходил по рукам просто», — рассказала покупательница Александра Огарева.

Теперь модники ищут вещи с историей. Вчера в этом сидели на кортах во дворе. Сегодня — это почтенный винтаж.

«Оень пользуются спросом подобные спортивные костюмы. Все их помнят. Это такое, мне кажется, уже образ просто, и кинематограф его увековечил. Да, все мы помним бандитов из „Брата 2“. Подобные олимпийки, кстати, сейчас перевыпустились, и масс-маркетинг, их очень много. Люди чувствуют, где настоящий стиль, где настоящая мода и где эпоха», — сказала администратор бутика Светлана Родионова.

«Зуко», чупа-чупсы и море с ментолом, что продавали из-за стальной решетки коммерческого ларька. Теперь ларек виртуальный: атмосферу 90-х воссоздали авторы игры «Размена не будет». Бешеный интерес причем по обе стороны океана.

«Есть в этом что-то притягательное, в этом вот ларечке из 90-х, потому что когда человек к ним подходил, это как будто бы заглядывал в такое отверстие, в пещеру с сокровищами, где были шоколадки, какие-то бутылки, консервы, что-то еще таинственное. Для нового поколения же это такая экзотика, то, что сейчас невозможно получить тот опыт, потому что сейчас везде маркетплейсы, электронные кассы», — сказал руководитель проекта «Росигрнадзор» и креативный директор «Навигатора игрового мира» Александр Артемов.

Под ретро обставляют целые подвалы — старые Nintendo и Xbox, картриджи, кассеты. В прошлое возвращаются с джойстиком в руках.

Вокруг куда ни глянь — 90-е. Скрипучий видик — считай машина времени. Одна кнопка — и назад в девяностые. Нынешние любители хардкора словно дорвались до перемотки. Сами ту эпоху не застали — теперь наверстывают.

Их как только не клеймили — лихие, бандитские, голодные. Но 90-е — это еще и Тушино, когда во время концерта Metallica миллионную толпу охлаждали с вертолетов. И Манежка, которая ходила ходуном под Prodigy. Жизнь широкими мазками, на безумном пульсе. То, чего так не хватает нынешним молодым, которые вместо своей жизни скролят чужую.

«Поскольку наша жизнь все время убыстряется, они во многом такие анти-20-е», — сказал доцент факультета психологии МГУ Александр Рикель.

Тот драйв невозможно повторить. Ему можно только позавидовать. Россия входила в 90-е в ногу со всем миром. Та же музыка. Та же мода. Одни герои на экране. У них «Клан Сопрано». У нас «Бригада» и «Жмурки». Кожанки, спортивки, цепи в палец толщиной. У героев эпохи — одинаковый прикид.

«Ты попадаешь в Ленком или в МХАТ на гениальный спектакль, но при этом стоишь три часа в очереди за каким-то продуктом. Наверное, в этом самое яркое воспоминание, это романтичная молодость, так скажем», — сказал художник-постановщик сериала «Лихие» Никита Трубецкой.

Как бы ни хотелось западным политикам, культурный обмен и сейчас идет в обе стороны. Московские танцоры, что осваивают голландский танец, похожи на врагов Европы? Вот и европейцы, что танцуют в соцсетях вприсядку, примеряют славиккор — шубки поверх мини, меховые шапки, темные очки — явно ищут в постперестроечном шике пример для подражания, а не повод для вражды.

Недаром «габбер» на сленге — друг, приятель. Пока от нас отгораживаются, молодые разучивают шаг навстречу. Под музыку 90-х. Когда мы открывали друг друга.

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