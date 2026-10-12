Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

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Переход на газ сделал отопление значительно дороже для горожан.

Жители эстонского города Нарва выразили недовольство повышением цен на отопление перед наступлением холодов. Об этом сообщают журналисты ERR. Причиной подорожания стал вынужденный переход на газ.

«С наступлением холодов домашнее тепло становится отдельной статьей семейных тревог. За каждой квитанцией — свой бюджет, свои покупки, которые придется отложить», — говорится в публикации.

Один из местных жителей заявил, что выбора у людей нет.

«Плати и все. Нас никто не спрашивает, что делать. Справиться придется. Нравится, не нравится — хочешь жить, надо платить. Без вариантов», — приводит издание его слова.

По информации ERR, один из способов сдержать рост цен — заменить газ сланцевым топливом. Мэр Нарвы Яан Тоотс считает, что такая возможность уже существует.

Европейские власти, ранее ограничившие поставки российских энергоносителей, не раз призывали граждан экономить на отоплении и одеваться дома теплее. В Польше в некоторых регионах люди вынуждены собирать валежник в лесу, чтобы согреться.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что решение США снять ограничения на экспорт российского дизеля открывает путь к переговорам о заморозке санкций против нефтекомпаний. По словам эксперта Финансового университета при правительстве РФ Игоря Юшкова, теперь российское топливо смогут покупать все желающие, включая США.

На следующем этапе Москва может поднять вопрос о санкциях в отношении крупнейших компаний, что снизит издержки и увеличит налоговые поступления. Юшков считает, что соглашение подтолкнет Китай к более быстрому подписанию контракта по «Силе Сибири-2».

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