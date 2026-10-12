Миллион еще до родов: в России предложили новую льготу для семей

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет; 5-tv.ru

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Сейчас воспользоваться послаблением можно только если деньги перечислят в течение года после появления малыша.

Деньги на коляску и кроватку родители смогут получать от работодателя еще до рождения ребенка и без налогов. Помощь будущим мамам до миллиона рублей хотят освободить от НДФЛ и страховых взносов, пишут «Известия».

В России многие компании поддерживают семьи с новорожденными. Государство поощряет эту практику налоговой льготой. Однако воспользоваться послаблением можно только если деньги перечислят в течение года после появления малыша.

И вот теперь правительство предлагает разрешить работодателям выписывать материальную помощь заранее. Самой компании это тоже выгодно — заблаговременные выплаты уменьшат налогооблагаемую прибыль организации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что корпоративную выплату в размере одного миллиона рублей при рождении ребенка ввели 227 российских предприятий. Такую помощь можно совмещать с федеральными и региональными мерами поддержки при соблюдении их условий.

Вице-президент Международной ассоциации медиаторов «Сила диалога» Дмитрий Хрулев объяснил, что для получения корпоративной выплаты необходимо подать заявление, свидетельство о рождении ребенка и реквизиты счета. Срок обращения устанавливается внутренними правилами компании.

Помощь может быть доступна и бывшим сотрудникам, если это предусмотрено актами предприятия. При задержке выплаты работник вправе обратиться в трудовую инспекцию или суд.

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