Пугали госизменой: курсантка помогла мошенникам сжечь квартиру родителей

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет; 5-tv.ru

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Аферисты уверяли жертву, что она окажется за решеткой, и «вели» ее целую неделю.

В Москве курсантка юридического колледжа по указке аферистов помогла организовать поджог собственной квартиры. Полиция сейчас разбирается в деталях циничной схемы, которая довела семью до пожара. Аферисты уверяли жертву, что она окажется за решеткой и «вели» ее целую неделю — в итоге девушка впустила в дом поджигательницу, которая тоже была завербована. Как мошенники воздействовали на вчерашних школьниц — и есть ли шансы найти организаторов — разбирался корреспондент «Известий» Игорь Борзов.

Обугленные стены, закопченный потолок, сгоревшие двери. Гарь выедает легкие даже спустя месяц. Еще недавно это был дом для семьи с тремя детьми. Сегодня — будто декорации к фильму-катастрофе. В которых теперь они вынуждены жить.

Пламя уничтожило все — одежду, мебель, технику. И стерло, кажется, всю прошлую жизнь. Даже отец семейства — суровый и волевой мужчина — не может сдержать слез.

«Я вот только недавно в коридоре ремонт сделал, один, своими руками делал. Двери сам менял — все сгорело!»

Пожар — это жестокий финал схемы мошенников, жертвой которых стала семья. Об этом они узнают уже после происшествия. Как и о том, что наводчиком для поджигателя стала их собственная дочь.

Идеально выглаженная форма, на плечах — погоны, на голове — фуражка с кокардой. Анастасия Уткина — курсантка юридического колледжа. В будущем мечтает стать сотрудником полиции. На учебе штудирует законы и уголовный кодекс. Она могла бы помочь поймать злоумышленников. Но вовремя не поняла, что сама стала частью преступной цепочки.

«3 сентября мне позвонили якобы из поликлиники. Я не обратила внимания, потому что до этого мне могли позвонить, выписать, когда я была на больничном. Сказали мне, чтобы я сказала фамилию, имя и отчество и дату рождения. После этого сразу озвучился код», — рассказала Анастасия Уткина.

Сразу после этого началась атака звонками и сообщениями. Курсантку по телефону запугали, что ее аккаунт госуслуг взломан и теперь ей грозит ответственность за госизмену. Девушка поверила и начала переписку. На крючке ее держали почти неделю. Убеждали: у нее реальные шансы оказаться за решеткой. Чтобы избежать этого — нужно провести обыск в квартире.

«Они сказали, что идет следствие, и по 310 статье мне нельзя ничего разглашать. Как раз таки по этой статье я ничего и не сказала родителям. Они давили на мои больные точки, что я как раз учусь в юридическом колледже», — рассказала Анастасия Уткина.

Стало страшно, что придется поставить крест на карьере. Поэтому Анастасия согласилась на все условия. Отчим вспоминает, в тот роковой день падчерица вела себя странно.

«Подошла ко мне дочь, в руках держала телефон и такое ощущение, что снимала меня на видео. И задает вопрос: а когда ты уедешь на работу? Или ты вообще сегодня не поедешь? Я думал, прогулять может хочет, подружек каких-то привести. Какие-то такие мысли», — рассказал отчим Анастасии Владимир Мамыкин.

На самом деле аферисты подбирали удобный момент. К тому времени они уже знали, где семья хранит документы и ценности — все это будто под гипнозом им выдала сама девушка.

В назначенный кураторами день и час Анастасия Уткина оставила ключи вот в этих кустах возле подъезда. Поджигательница уже дежурила во дворе. Она точно знала, когда дома никого не будет. Поэтому неизвестная свободно смогла попасть в квартиру, открыв дверь ключом. Прошла в комнату, где были сейфы и дорогая техника, устроила погром. А вот на этом месте подожгла квартиру.

Момент попал на камеру видеонаблюдения. 8 сентября. 15:42. Огонь быстро охватывает комнату. От дыма и температуры запись прерывается.

Но вот что происходило за несколько часов до пожара. 11 дня. Владимир смотрит телевизор и собирается встречать дочь из школы. 13:15 — отец приводит девочку домой, и около 14:00 оба уходят из дома. Через 50 минут в квартире начинает хозяйничать незнакомка.

По нашим данным, девушку зовут Екатерина Дарий. Ей 22 года. Несколько лет назад она переехала в Москву из Мурманской области. Скорее всего, она, как и Анастасия Уткина, тоже стала жертвой телефонных мошенников. И наверняка не понимала, на что реально идет, выполняя задания. Задержать ее получилось по счастливой случайности. Хозяйка вернулась домой раньше, чем обычно.

«Я распахиваю двери, на меня смотрит незнакомая мне девушка. Я спрашиваю у нее: вы кто? Она говорит: я сотрудник ФСБ, провожу у вас обыск. Я захлопнула дверь, вставила ключ и стала звонить в службу 112», — рассказала мать Анастасии Екатерина Мамыкина.

Кураторы делают последний, самый безумный приказ — устроить пожар. Судя по кадрам, девушка делает это впервые. Она спасает животных и, неуклюже обращаясь с зажигалкой, совершает поджог. Огонь разгорается, но дверь заперта. Поджигательнице ничего не остается, кроме как истошно молить о помощи.

Когда огонь потушили, в дверном замке с внутренней стороны обнаружили ключи со знакомым брелком. Они принадлежали Анастасии Уткиной. Отчим помчался в колледж.

«Она когда села в машину, я ее спросил: Насть, а где твои ключи? А я их потеряла, говорит, с утра. Тебе что, из ФСБ звонили? Это я сказал. Она: да, мне звонили из ФСБ. Боялась, что я ее не прощу, у нее страх такой был, вину чувствует свою. Я объяснил, что я зла не держу», — рассказал Владимир Мамыкин.

Теперь семье предстоит не только восстановить квартиру, но и заново научиться строить отношения. Анастасии понадобилась помощь психолога.

«Я доверяла, я считала, что они не могут соврать. Настолько они втираются в доверие, давят на больные точки. То что человек, который думает, что это все фигня, со мной такого точно не случится, начинает сам в это верить», — рассказала Анастасия Уткина.

Сейчас полицейские пытаются найти организаторов жестокой схемы. Сделать это непросто, большинство таких кураторов находятся за границей. Сама поджигательница, которая, вероятно, думала, что помогает правоохранительным органам, задержана. Ей грозит уголовная ответственность по трем статьям. Впереди у нее суд и вероятный срок в колонии — до 10 лет.

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