Один день подарит праздник: сколько россияне будут отдыхать в ноябре

В ноябре 2026 года россиян ждут 20 рабочих дней и 10 выходных

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Дополнительный выходной выпадет на среду.

В ноябре россияне будут работать 20 дней, а отдыхать — 10 дней. Об этом агентству РИА Новости рассказал доцент кафедры трудового права и права социального обеспечения имени К. Н. Гусова Университета имени О. Е. Кутафина Михаил Афанасьев.

Всего в ноябре 30 календарных дней. Из них 20 являются рабочими, а еще 10 — выходными и праздничными.

Дополнительный день отдыха придется на 4 ноября. В эту среду россияне будут отмечать День народного единства, который является государственным праздником.

Количество рабочих часов в ноябре будет зависеть от продолжительности рабочей недели. При стандартной занятости в 40 часов сотрудникам предстоит отработать 159 часов.

Для работников с 36-часовой рабочей неделей норма рабочего времени в ноябре составит 143 часа. Таким образом, сокращенный график позволит отработать на 16 часов меньше по сравнению со стандартной 40-часовой неделей.

При 24-часовой рабочей неделе рабочее время будет еще меньше. В ноябре таким сотрудникам предстоит отработать не более 95 часов.

Таким образом, ноябрь принесет россиянам один дополнительный праздничный день — 4 ноября. При этом основная часть месяца останется рабочей: из 30 календарных дней на рабочие придется две трети.



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