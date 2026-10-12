Полина Диброва рассказала, когда планирует снова выйти замуж

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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После громкого развода с Дмитрием Дибровым модель строит отношения с бизнесменом Романом Товстиком.

Модель и бизнесвумен Полина Диброва сообщила любопытным подписчикам ее блога, что пока не спешит связывать себя узами нового брака, хотя в ее отношениях с избранником все, по крайней мере в публичном поле, прекрасно.

«Я не тороплюсь», — ответила Полина на соответствующий вопрос фолловера.

После расставания с телеведущим Дмитрием Дибровым она переехала в дом бизнесмена Романа Товстика, расположенный неподалеку от ее прошлого жилища. Полина часто публикует совместные фотографии и откровенничает в блоге даже о том, как часто занимается сексом с избранником.

История пары началась на фоне двух громких разводов. В 2025 году Диброва рассталась с телеведущим, от которого за 16 лет брака родила троих сыновей. Параллельно Товстик развелся с женой Еленой после 20 лет совместной жизни. .

Семьи были хорошо знакомы: Дибровы и Товстики жили по соседству, дружили, а Полина даже стала крестной матерью ребенка Романа и Елены. Диброва, по собственным словам, не захотела жить в обмане и честно призналась мужу в чувствах к другому мужчине. Елена Товстик придерживается иной версии: по ее утверждению, бывший супруг давно изменял ей с Полиной, которую она считала своей близкой подругой.

Конфликт и судебные разбирательства Товстиков продолжаются. Недавно суд отказал Елене в признании недействительным брачного договора с Романом. Согласно документу, экс-супруга предпринимателя не сможет забрать половину нажитого имущества, но без средств к существованию не останется. Дибровы же смогли уладить вопросы с разводом быстро.

Ранее, писал 5-tv.ru, 66-летний Дмитрий Дибров заявил, что готов стать отцом еще одного ребенка. Он привел в пример Анатолия Кашпировского, у которого дочь родилась, когда ему было 83 года. Ведущий также дал совет девушкам, планирующим замужество: выбирать стоит зрелых мужчин, тогда дети не увидят семейных скандалов, часто случающихся у ровесников.

У Диброва уже есть пятеро детей. От первого брака растет сын Денис, от второго — дочь Лада, от Полины Дибровой — сыновья Александр, Федор и Илья.

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