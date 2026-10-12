В Эстонии осудили мужчину за осквернение украинского флага

В Эстонии мужчину осудили за осквернение украинского флага

Фото: www.globallookpress.com/Pogiba Alexandra

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Инцидент произошел еще весной 2023 года, но приговор был вынесли только сейчас.

Харьюский уездный суд Эстонии приговорил 44-летнего гражданина страны к трем месяцам лишения свободы условно за осквернение украинского флага. Об этом сообщил портал ERR.

Инцидент произошел весной 2023 года. Согласно материалам уголовного дела, ночью мужчина маркером сделал надпись «Слава России» на украинском флаге, установленном на ограждении вокруг российского посольства в Таллине. Суд признал его виновным в осквернении официального символа иностранного государства.

Помимо условного срока, осужденный обязан выплатить государству более 1,6 тысячи евро процессуальных издержек и 1,3 тысячи евро за проведение судебной психиатрической экспертизы. Флаг и использованный маркер подлежат уничтожению.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что гражданин Эстонии перелез через закрытые ворота пункта пропуска «Койдула» — таким образом он сбежал в Россию. Это произошло после того, как эстонские пограничники запретили ему выезд.

Во время таможенного досмотра у мужчины обнаружили наличные в рублях и евро. Эти средства подпадали под ограничения, связанные с санкционным режимом. Провозить деньги ему запретили и потребовали вернуться обратно.

Мужчина не выполнил распоряжение и направился к российской границе. Пограничники закрыли выездные ворота, однако он преодолел заграждение и продолжил движение. После пересечения границы эстонские представители сообщили о случившемся российским пограничникам.

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