Этот век может стать последним: ученые назвали угрозы для человечества

Фото: 5-tv.ru

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Исследователи предупредили о самом опасном сценарии.

Человечество может столкнуться с угрозами, способными привести к его исчезновению к 2100 году, считают эксперты британского журнала Lancet. Среди наиболее серьезных рисков исследователи называют искусственный интеллект, ядерный конфликт, изменение климата и пандемии.

В перечень угроз вошло 17 факторов, которые могут отнять у человечества наибольшее количество лет здоровой жизни. Авторы призывают мировых лидеров не откладывать работу по их снижению и заранее принимать меры.

Одним из рисков названо злонамеренное использование искусственного интеллекта. В частности, технологии могут применяться для создания биологического оружия. Такой сценарий рассматривается как одна из потенциальных угроз существованию человечества.

Другой опасный вариант связан с ядерным конфликтом. В результате масштабного противостояния в атмосферу может попасть большое количество частиц, способных блокировать солнечный свет. Это, в свою очередь, может спровоцировать голод. При этом авторы отмечают, что вероятность такого сценария невелика.

Помимо этого, в список вошли изменение климата, пандемии, военные конфликты и устойчивость бактерий к антибиотикам. Отдельные угрозы особенно актуальны для стран с высоким уровнем дохода: среди них названы ожирение и психические расстройства.

Исследователи считают, что предотвращать подобные риски необходимо заранее. Среди возможных мер они выделяют инвестиции в инновации и здравоохранение, которые должны помочь человечеству снизить вероятность наиболее тяжелых сценариев.

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