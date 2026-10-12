Трижды уходил и возвращался на коленях: Басков о романе с Федоровой

Фото: © РИА Новости/Алексей Куденко

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По словам артиста, в отношениях с «Мисс Вселенная» он потерял себя.

Народный артист России Николай Басков признался, что три раза пытался разорвать отношения с моделью и обладательницей титула «Мисс Вселенная — 2002» Оксаной Федоровой. Этому роману предшествовал болезненный развод.

Певец был женат один раз — на Светлане Шпигель, дочери продюсера Бориса Шпигеля. Этот союз продлился семь лет, супруги развелись в 2008-м. После разрыва Светлана увезла их общего сына Бронислава за границу, и общение мальчика оборвалось. Они не общаются по сей день, хотя Шпигель снова живет в России.

Басков вспомнил, как однажды услышал разговор супруги с ее матерью. Женщины обсуждали, что он никуда не денется, так как они помогли ему добиться успеха. В этот момент исполнитель принял окончательное решение.

«Я понимал, что мне надо уходить. И я договорился с подругой моей бывшей жены, заплатил ей за это денег, чтобы она ее увезла в Питер на целый день, чтобы я мог спокойно вывезти вещи», — приводит слова Баскова VOICE.

Спустя год после разрыва певец закрутил роман с Оксаной Федоровой. Они были вместе два года, и все это время Басков, по собственным словам, был безумно влюблен. Настолько, что стал терять связь с реальностью. Три раза он пытался уйти, но потом возвращался с охапками из сотен роз, падал на колени и молил о прощении.

«Я с ума сходил по ней, я стал терять себя. Я все стал забывать, безумно ее ревновал ко всему. Я хотел, чтобы она со мной была 24 часа в сутки», — заявил артист.

Несмотря на сильные чувства, этот роман завершился. После этого Басков встречался с балериной Анастасией Волочковой, заслуженной артисткой России. Звезда этого не скрывала, однако в интервью журналистам НТВ она лишь указывала: «Мы могли, мы имели право на вилле, которая вся была огорожена кустами, могли сексом заниматься и прямо на пляже». В 2014-м артист встречался с Софией Кальчевой, они были вместе три года — в жизни и на сцене.

Ранее Николай Басков, который в этом году отметит 50-летие, объяснил, почему до сих пор не создал семью. По словам артиста, за этим стоят непростые обстоятельства, о которых он пока не готов говорить открыто. Он признался, что почти 25 лет живет с болью, о которой однажды станет известно. Он верит, что сможет преодолеть это испытание.

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