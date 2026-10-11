Один человек погиб и трое пострадали при атаках ВСУ на Белгородскую область

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

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Погибший находился за рулем автомобиля, который атаковали на автодороге в Валуйском округе.

Один человек погиб и три пострадали при атаках беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины на Белгородскую область. Об этом 11 октября сообщили в региональном оперштабе.

«В Валуйском округе на автодороге Посохово – Казинка вчера днем БПЛА атаковал автомобиль. От полученных травм мужчина скончался на месте», — говорится в сообщении.

Трагедия произошла в Валуйском округе: на автодороге Посохово — Казинка беспилотник атаковал автомобиль, находившийся в нем мужчина скончался от полученных травм прямо на месте.

В Грайворонском округе пострадали двое подростков — 15‑летний мальчик и 13‑летняя девочка. У обоих диагностированы акубаротравмы. Сначала детей доставили в Грайворонскую ЦРБ, а затем, после первичной помощи, перевезли в детскую областную клиническую больницу.

Еще одно происшествие зафиксировано в селе Илек‑Кошары Ракитянского округа: из‑за детонации FPV‑дрона ранения получила женщина — у нее осколочные травмы рук и ног. Пострадавшую госпитализировали в Ракитянскую ЦРБ.

Кроме того, в селе Мощеное FPV‑дрон повредил частный дом — пострадало остекление. В Шебекино в результате удара беспилотника поврежден легковой автомобиль.

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