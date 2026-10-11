Лещенко ответил на сообщения об ухудшении здоровья и отмене выступлений

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Ранее у народного артиста РСФСР обнаружили редкое заболевание.

Певец, народный артист РСФСР Лев Лещенко заявил, что чувствует себя хорошо и поддерживает свою физическую форму. Об этом он рассказал РИА Новости.

«Отлично себя чувствую. Выступаю, как видите, держусь в форме», — отметил Лещенко.

Весной 2025 года пресса писала, что у певца обнаружили болезнь — транстиретиновый амилоидоз. Она считается редкой и тяжелой. В органах и тканях при амилоиде откладывается патологический белок — амилоид. Из-за этого пораженные органы перестают работать должным образом. Недуг затрагивает жизненно важные органы, в том числе сердце.

В октябре Telegram-канал Mash писал, что певец сократил количество выступлений из-за ухудшения самочувствия — одышки и болей в спине.

Сейчас исполнитель «Дня Победы», «Соловьиной рощи» и «Ни минуты покоя» активно принимает участие в светских мероприятиях и оценивает свое состояние как хорошее.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лещенко назвал Пахмутову олицетворением лучшего в музыке. Композитору и народной артистке СССР уже 96 лет, она известна авторством «Беловежской пущи» и «Как молоды мы были».

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