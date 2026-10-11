«Теперь могу комментировать»: мать дочери Павла Табакова высказалась о его женитьбе

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Софья Синицына отреагировала на новость в соцсетях.

Бывшая возлюбленная актера Павла Табакова, сына народного артиста СССР Олега Табакова, отреагировала на его свадьбу. Новости о браке актриса Софья Синицына посвятила сторис в своем Instagram*.

«Поздравляю моих любимых. Ждем детей! Ура, теперь могу комментировать, как Гуф под постами Айзы», - пошутила актриса.

Ранее Табаков на протяжении нескольких лет встречался с Синицыной, но не спешил официально регистрировать брак. Кроме того, в их союзе родилась дочь Мия. Девочке уже шесть лет, она получила фамилию отца и стала первым ребенком Павла. При этом пара рассталась еще до появления Мии на свет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Павел Табаков женился. С возлюбленной, Ксенией Ермоленко, своим PR-директором по совместительству, актер встречался на протяжении пяти лет. Пара долгое время скрывала отношения, а на публике появилась вместе лишь в 2025 году.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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