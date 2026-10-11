Фото, видео: © РИА Новости/Максим Богодвид; 5-tv.ru

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Народный артист России вспомнил, как прошел его 60-летний юбилей и что изменилось за прошедшее время.

Народный артист России Игорь Крутой скучает по своему прошлому. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на концерте в честь 50-летия Александра Олешко.

Сейчас продюсеру 72 года. О возрасте он говорит метафорами.

«50 — самое замечательное. Я всегда рассказываю, когда Чарли Чаплин впервые увидел Софи Лорен, ему было 90 лет. И первое, что он воскликнул: „Где мои 70?“ Все в сравнении. 50 для меня сейчас — это счастье», - отметил Крутой.

Рассуждая о прожитых годах, композитор говорит с долей иронии.

«Это раньше, когда мы были детьми, для нас 40, 50 — это было дезертир с кладбища. А сейчас, когда тебе 72, 50 — это мальчишка», — утверждает Игорь Яковлевич.

Крутой рассказал корреспонденту 5-tv.ru, что скучает по себе из прошлого.

«Я скучаю по себе, по 50-летнему, по 55-летнему, по 60-летнему. Я помню, мне было 60 лет, это было в оперном театре в Риге, все были в бабочках, на сцене пел Том Джонс, и мы все сидели, и Пугачева, все пели, и Агутин там, это все было в оперном театре, и это было так красиво. И вдруг я понял, что прошло 12 лет, и это было вот так, эти 12 лет (щелкает пальцами). И я что-то задумался, очень быстро они пролетели», — добавил продюсер.

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