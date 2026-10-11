Конец света отменяется: ученый объяснил, почему 13 ноября не наступит «Судный день»

Фото: 5-tv.ru

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Прогноз, напугавший мир в 1960 году, не сбудется — и главная ошибка была не в расчетах.

Демографическая катастрофа 13 ноября 2026 года, предсказанная более 60 лет назад авторами статьи в Science, не состоится. Прогноз основан на ошибочных идеях, а его демонстрация выглядела как попытка запугать население и лидеров стран. Такое мнение высказал ТАСС заведующий кафедрой демографии Высшей школы современных социальных наук МГУ имени М. В. Ломоносова, экономист Владимир Ионцев.

4 ноября 1960 года в журнале Science вышло исследование под названием «Судный день: пятница, 13 ноября 2026 года. К этой дате население Земли приблизится к бесконечности, если продолжит расти так же, как в последние два тысячелетия». Дату рассчитала математическая модель, построенная физиком и кибернетиком Хайнцем фон Ферстером и его коллегами на основе анализа изменения численности населения Земли за два тысячелетия.

«Расчет показал непонимание тонкостей демографического развития мира в целом и его отдельных регионов. Что касается математической демонстрации, то это попытка запугать население и руководителей стран», — сказал Ионцев в преддверии обозначенной даты.

Собеседник агентства упомянул и Второй доклад Римского клуба под руководством Денниса Медоуза, опубликованный в 1972 году. В документе среди пяти факторов, опасных для развития человечества, был выделен рост численности населения мира.

Ионцев указал, что в этих математических моделях изначально была заложена неверная идея, будто рост населения — это плохо. В середине 1960-х годов в развивающихся странах начался демографический взрыв, что дополнительно напугало западных ученых, занимающихся прогнозами населения.

«Но никакой катастрофы в реальности не произошло. Наоборот, некоторые из этих стран с быстро растущим населением только улучшили свое социально-экономическое положение. Например, Китай, Индия и ряд других стран Азии и Латинской Америки», — продолжил исследователь.

Реалии прошедших десятилетий показали, что прогнозы 1960-х годов оказались ошибочными. Ожидавшегося повсеместного и быстрого роста рождаемости не произошло — напротив, она начала снижаться.

«Массовое распространение идей второго демографического перехода, которое стало возможным благодаря развитию технологий, привело к снижению рождаемости даже в тех странах, где она была очень высокой. Что касается отдельных демографических процессов, то наибольших успехов удалось достичь в области смертности, в частности в снижении младенческой смертности и укреплении здоровья населения», — пояснил он.

Отвечая на вопрос, почему изначально корректные вычисления могут давать ошибочные прогнозы, Ионцев указал на невозможность сделать прогноз, который бы учитывал демографическое развитие. Он также отметил влияние ошибочных идей в этой области на понимание современной демографической ситуации.

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