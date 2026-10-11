Зара «упала в ноги» маэстро Александру Зацепину

Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Соловьёва; 5-tv.ru

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Певица пожелала композитору крепкого здоровья и отметила, сколько песен он подарил российским слушателям.

Певица Зара выразила благодарность и почтение народному артисту России Александру Зацепину. На концерте в честь 50-ти летия Александра Олешко композитор появился в сопровождении своей дамы сердца режиссером-постановщиком Музой Ли.

«Я восхищаюсь, дай вам бог здоровья, сколько вы нам песен, сколько радости подарили. Мы воспитывались на ваших песнях. Спасибо вам за все. Низкий поклон. Как здорово, что я вас сегодня вижу, что вы пришли, что вы пришли поздравить нашего друга», — сказала певица.

В свои 100 лет композитор по-прежнему активно участвует в светских мероприятиях, поражая окружающих неугасающей энергией и оптимизмом. На юбилейном концерте Олешко композитор активно беседовал с журналистами и позировал для кадра.

Музыкант, чьи мелодии стали неотъемлемой частью советского и российского кинематографа, несмотря на возраст обходится без трости или коляски для поддержки. В кадре Александр Сергеевич держится уверенно, а также продолжает выступать и сохраняет боевой настрой.

Корреспонденту 5-tv.ru автор знаменитых советских композиций «Если б я был султан», «Острова невезения», «Звенит январская вьюга» и других рассказал, что до сих пор пишет музыку сам, дома за компьютером.

«Я просто здесь другим занимаюсь, а там — совсем противоположным, я сижу, сочиняю музыку за компьютером, а здесь — с вами стою, разговариваю», — так Зацепин описал разницу между своими выходами в свет и ежедневной работой.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как прошел концерт в честь 100-летия Александра Зацепина. Праздничный концерт «Про100 Зацепин» прошел в Кремлевском дворце.

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